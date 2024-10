Foro Cáncer | ¿Cómo mejorar el diagnóstico temprano de cáncer de mama en Colombia? Esta es la propuesta de Novartis

Del mismo modo, subrayó la necesidad de mejorar la implementación de acceso a la detección temprana de cáncer en todo el territorio nacional. “No todo el país tiene acceso a exámenes diagnósticos, no todo el país tiene acceso a mamógrafo; no todo el país tiene la necesidad de tomar muestras o los profesionales suficientes para que lean esa muestra de manera adecuada, y necesitamos garantizar más acceso al diagnóstico temprano en todas las regiones del país y no solo en las ciudades principales”, sostuvo Díaz.