¿Cuáles son los ‘peros’ a la reforma tributaria? Esto opinan los especialistas

Aunque todavía no se sabe el monto por el cual se presentará el pliego final de la reforma tributaria, los panelistas que participaron en el foro ‘Reforma tributaria: ideas para construir’ señalaron que aprobarla será vital para poder contener la precaria situación fiscal que vive el país: un déficit que este año ya supera el 7 por ciento del PIB, elevadas tasas de interés y una inflación anual que llegó a 11,44 por ciento en septiembre.

El proyecto que radicó el Gobierno nacional el pasado 8 de agosto ha sufrido una serie de modificaciones, producto de los acuerdos, que han disminuido la meta proyectada: 25 billones de pesos. Según el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, no ha habido una reforma tributaria más concertada. “Me he sentado entre 300 y 400 horas para discutir con distintas partes del Congreso y de los sectores empresariales. Considero que es la reforma más liberal de la historia”.

Entre algunos de los puntos aprobados sobresalen la reducción de exenciones tributarias para las personas con ingresos superiores a 10 millones de pesos mensuales, mayor control a la evasión, impuesto a las empresas e impuestos a las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados. Sin embargo, en los consensos con las bancadas, el ministro afirmó que se acordó que solo habrá cárcel para los evasores de impuestos reincidentes.

En cuanto a las zonas francas, explicó que debe haber un impuesto que va a ser ponderado y que será del 20 por ciento sobre las ventas en el exterior y del 30 por ciento en el mercado interno. No obstante, agregó que hay algunas excepciones para productos energéticos que se venden en el mercado interno y que mantendrán el descuento del 20 por ciento en las zonas francas offshore de gas como Reficar y de biocombustible. Según el ministro, también se llegó a un acuerdo para que las iglesias no paguen impuestos sobre lo que reinvierten en culto o en actividades filantrópicas.

De esta manera, el pasado 6 de octubre el proyecto pasó el primer debate en comisiones económicas del Congreso, lo cual le abre camino a un segundo y último debate en las plenarias de Cámara y Senado, que, según el jefe de la cartera de Hacienda, se espera sea en los próximos días.

Estos son algunos de los puntos más importantes que destacaron los panelistas invitados al foro, quienes propusieron ideas para que lo que finalmente se apruebe sea una mejor reforma para todos.

José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda

“La plata de la reforma tributaria se va a invertir en el desarrollo rural integral, programas de apoyo a la paz, educación, salud, cultura, medioambiente, ciencia y tecnología, y programas de apoyo a micro y pequeñas empresas”.

Luis Carlos Reyes Hernández, director de la DIAN

“Queremos un sistema tributario más progresivo y lo estamos logrando. Esta reforma aumenta la tributación de las personas con más altos ingresos y protege al 99 por ciento de la población que tienen ingresos menores a 10 millones de pesos al mes”.

Miguel Uribe, senador

“Esta reforma es un golpe fulminante al crecimiento económico, que es lo que genera un mayor recaudo para el Estado y más oportunidades para los más vulnerables. Nuestro objetivo debe ser que sea lo menos lesiva posible. Sobre todo en temas como alimentos, dividendos y emprendimiento”.

Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda

“Al presidente le hace falta compromiso con la regla fiscal. Esto implica sacrificar o posponer algunas de sus promesas de campaña. No podemos seguir por el camino de una cantidad de anuncios, de mensajes contradictorios, y de propuestas que no están del todo listas, pero que hacen daño desde el punto de vista del clima de inversión”.

Eleonora Lozano, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes

“El país debe trabajar fuertemente en la cultura tributaria. En las reformas anteriores hemos incorporado medidas antievasión y elusión, pero al mismo tiempo amnistías tributarias. Este proyecto hace un esfuerzo importante en el tema de renta de tributación directa, pero no lo veo en la tributación indirecta, donde hay beneficios que se deben acabar para poder tributar de la manera correcta y óptima”.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi

“Esta reforma, que puede terminar siendo necesaria para el equilibrio fiscal, no ha sido buena para entender los efectos de la política tributaria sobre las actividades económicas. Debemos entender lo que le pasa a la economía como un todo, no solamente ver el recaudo y dar una mirada a las finanzas públicas”.

Juan Guillermo Ruiz, socio de Posse Herrera Ruiz

“La mejor reforma tributaria es el crecimiento económico. El recaudo de este año lo está demostrando. Hacer una reforma social buscando un gran recaudo, pero afectando la competitividad tributaria, lo que produce en el mediano plazo es una afectación a la inversión y al recaudo. El impuesto a los dividendos no puede ser del 20 por ciento”.

Juan Camilo Restrepo, exministro de Agricultura

“Esta reforma tributaria tiene dos grandes ausentes: el IVA, pues mientras no se haga una reforma profunda y estructural de este impuesto no vamos a tener una reforma con una cantidad de recaudo importante; y la persona natural. La reforma se enfoca en avanzar en la ampliación de la base que proviene de las personas jurídicas y de la tributación sobre el petróleo y la minería”.

Lisandro Junco, exdirector de la Dian

“No se necesita una reforma tributaria. En nueve meses, el recaudo de la Dian va en 176 billones de pesos, lo que representa un cumplimiento de la meta de 110 por ciento. La pelea se viene dando frente a la evasión y el contrabando”.

