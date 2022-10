¿Que se caiga la reforma tributaria o que siga adelante?: esta es la posición de exministros y tributaristas

A preguntas inesperadas, respuestas igualmente inesperadas. El economista Mauricio Reina, durante uno de los paneles centrales del Foro sobre la reforma tributaria que convocó la revista SEMANA, lanzó una pregunta cuyas respuestas evidenciaron que el proyecto de ley, como está ahora, tiene más consenso que disenso.

Los panelistas, expertos y exministros de Hacienda, que participaron en el debate, coinciden en que la propuesta como está debe seguir, pero eso si, hay muchas cosas todavía que tendrían que ser corregidas.

El moderador del foro (Reina) puso a los panelistas a escoger entre las dos posiciones que hay en la actualidad alrededor de la reforma tributaria. Una de ellas pide que se caiga la propuesta, porque está mal planteada, y la otra, que salga adelante. El economista, tras preguntarles ¿con cuál se identifican?”, pidió la sustentación de cada participante.

Estos son los resultados.

Mauricio Cárdenas, ex ministro de Hacienda, en Foro Semana sobre reforma tributaria. Panel de expertos. - Foto: Guillermo Torres / Semana

“Petro tiene que hacer un cambio mental”: Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda

El exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, fue enfático en decir que la reforma tributaria no es lo que le preocupa, sino lo que viene después. “Todo el mundo está en plan de austeridad. Colombia no puede estar en nada distinto. Este es el momento en el que hay que ajustarse porque la economía mundial está en declive, hay incertidumbre; los capitales están buscando otra vez el refugio en el dólar. No podemos ir a contrapelo. También tenemos que hacer nuestro propio ajuste. Lo más importante es el ajuste en el gasto. Hay muchos programas que se crearon durante la pandemia, se mantuvieron después por el estallido social y hoy tenemos el tercer agravante que es el de los subsidios a los combustibles. Significa que hay que repensar el gasto”.

En consecuencia, agregó, “el presidente Petro tiene que hacer un cambio mental. Una cosa es ganar las elecciones, hacer promesas, compromisos, y otra cosa es gobernar en estos tiempos de vientos cruzados”.

En opinión de Cárdena, “el proyecto de ley va a salir, pero habrá que hacerle más ajustes”.

Foro Semana: Mauricio Reina, Mauricio Cárdenas, Juan Camilo Restrepo, Bruce Mac Master, Juan Guillermo Ruiz y Hernando Zuluaga - Foto: Guillermo Torres / Semana

Con relación a lo que puede venir con la tributaria, el exministro puso el escenario el supuesto de que todo salga bien y “empecemos 2023 con una adición presupuestal producto de esta reforma”. Entonces el gobierno avanzaría en la idea de “pasar el ahorro que está en los fondos privados de pensiones a Colpensiones, no para que quede allá, sino para gastarse en subsidios. Qué pasaría con los mercados de capitales, cuál sería la reacción”.

Por todo eso, reiteró sobre la importancia del cambio en mental que se requiere en el presidente. “Gobernar es difícil y muchas veces implica escoger entre dos males el menos malo., también gobernar a veces es acomodarse a los nuevos tiempos y eso es lo que necesitamos del presidente”.

Ojo al gasto: Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda

Por su parte, el exministro Juan Camilo Restrepo también fue contundente en afirmar que la reforma no se puede hundir. “Hasta ahora hemos tenido el adulto responsable del recaudo. Ahora hay que tener claridad si vamos a tener el adulto responsable del gasto. No sería bueno que se cayera la reforma, sería una estocada a la ya agrietada credibilidad que está teniendo el país por fuera, pero, ¡quién va a cumplir con el papel de adulto responsable del gasto?, se preguntó.

Tras expresar que el gobierno deberá tener presente que con los recursos disponibles no podrá cumplir con todo lo que ha ofrecido, ni podrá seguir ofreciendo nada más, advirtió sobre la abultada cifra que ya hay en vigencias futuras (presupuestos futuros comprometidos ya). “Las últimas cifras van en 170 billones en vigencias futuras, 95 % las abrió el anterior gobierno, sobre todo para fines de transporte. Y sobre el cuatrienio Petro hay cerca de 70 billones de pesos. El presupuesto es inflexible, no le podemos seguir colgando regalitos al presupuesto”.

Agregó que “ahora lo que se necesita no son solo los 20 billones de pesos de la reforma tributaria, que los van a recaudar, pero hay que precisar cómo va a ser la tutoría de un adulto mayor para que el gasto no nos desborde.”.

Juan Camilo Restrepo en el foro sobre reforma tributaria de SEMANA - Foto: Guillermo Torres / Semana

Necesitamos una reforma buena: Bruce Mac Master, presidente de la Andi

Otro de los panelistas fue el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, quien también cree que la reforma debe pasar en el Congreso de la República. “Yo no quiero que la reforma tributaria se caiga, ni creo que sea bueno para el país que sucediera algo así, por muchas razones, entre otras, por la gobernabilidad. Lo que necesitamos es una reforma buena, que corrija los errores que tiene en la actualidad y salga adelante”.

Sobre el ingrediente político, al que le llaman la ‘aplanadora de Gustavo Petro, para hacer referencia a la coalición del gobierno en el Congreso, Mac Master dijo: “el país tiene que tener la capacidad de dar debates democráticos sobre temas trascendentales. Lo que pase en la reforma nos afectará a todos, la principal tarea que estamos haciendo es defender el derecho democrático”.

Desde la perspectiva del presidente de la Andi, “no solo se requiere un piloto que conduzca el avión (en referencia a Colombia), sino que haya combustible, que funcione la torre de control, entre otros”.

El dirigente gremial señaló que hay temas que ya tenía construido el país y que no se pueden dejar perder: “Colombia ha tenido confianza internacional, por eso hemos logrado tener deuda barata. Es un intangible con el cual no podemos jugar. La confianza se destruye con un trino y ¿cuánto tarda en volver a recuperar la confianza?”, se preguntó.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, en foro sobre reforma tributaria en SEMANA - Foto: Guillermo Torres / Semana

“La reforma debe pasar”: Juan Guillermo Ruiz, experto tributario

Juan Guillermo Ruiz, de la firma Posse Herrera Ruiz, fue otro de los que intervino en el foro y se ubicó en la misma fila de los que piensan que la reforma debe pasar. “La reforma debe pasar, pero debe tener por lo menos unos cuatro ajustes. El impuesto a los dividendos no puede ser del 20 %. Es un mensaje grave que le hace daño a Colombia, si se quiere mantener es necesario bajar la tasa corporativa del impuesto renta, no las dos cosas”.

De igual manera, se refirió al impuesto al patrimonio. “Por experiencia de muchos, ahuyenta a los inversionistas y el recaudo no se compadece con el efecto negativo que produce, hay que definir si es temporal”.

Juan Guillermo Posse, en el foro de la reforma tributaria en SEMANA - Foto: Guillermo Torres / Semana

También adicionó otro tema que deben ser revisados: “varios gremios de Estados Unidos han hecho reparos a la figura de presencia significativa y el efecto tributario en las operaciones internacionales, importante no equivocarse”.

Lo cierto es la reforma está a muy poco camino de ser votada en el Legislativo. Desde ya, muchas voces opinan que, como está hasta el momento, Colombia, muy pronto, necesitará tramitar otro proyecto similar, como ha ocurrido en las últimas décadsa, en la que se ha hecho una reforma cada dos años.