“Deberíamos armar un seguro de desempleo en vez de aumentar recargos”: Stefano Farné sobre la reforma laboral

En medio de una entrevista realizada por Carlos Enrique Rodríguez, subdirector general de SEMANA, Stefano Farné habló sobre el reciente hundimiento de la reforma laboral propuesta por el Gobierno. Señaló que hay una posición de los empresarios, y una de los sindicatos y el Gobierno que no fue consensuada.

“Mientras los primeros quieren una reforma que signifique menor costo laboral, flexibilidad y posibilidad de tercerización, los segundos dicen que hay que dar estabilidad a los trabajadores y proponen subir los recargos”, explicó.

Si bien no estaba de acuerdo con muchas de las cosas que estaban en el texto fallido, sí resaltó que “el trabajo a término fijo no puede ser un trabajo que se renueva indefinidamente. La propuesta del Gobierno en este caso sí es justa”. No obstante, enfatizó en que la reforma del Gobierno puede tener un efecto negativo a causa del contexto de desaceleración económica y la propuesta de aumentar los costos laborales.

Ante este panorama dijo que una propuesta a tener en cuenta es la de no aumentar los recargos de jornada nocturna, festivos y de indemnización sin justa causa. “Lo que debemos hacer es armar un seguro de desempleo, en vez de aumentar los recargos. Estoy seguro que a los empresarios les gusta esta propuesta porque es mucho mejor que aumentar la tabla de despido injusto”, afirmó.

Otra propuesta que resaltó fue la de permitir el trabajo de ciertas categorías de trabajadores por horas o por días. Por ejemplo, los jóvenes que están estudiando y los pensionados.

Stefano Farné, director del Observatorio Laboral de la Universidad Externado de Colombia - Foto: Semana

Sin embargo, el punto que más llamó la atención fue el de desligar el pago de la seguridad social a la nómina. “Este es un discurso muy largo, pero es una fuente de informalidad impresionante. Cómo diablos hago para que la seguridad social ahora se pague por declaración de renta como ya se hace en otros países. Esto implica una arquitectura institucional completamente diferente”.

Eso sí, reconoció que debe ser una propuesta que se debe estudiar de manera detallada pues es necesario considerar la viabilidad de si las personas con un salario mínimo deberían empezar a declarar renta.

Formación para el futuro

El desempleo es uno de los grandes retos en el país. En ese sentido, Farné aseguró que uno de los grandes problemas es que las empresas solamente piensan en el talento que necesitan hoy y no en el talento del mañana.

También criticó la forma como las mesas sectoriales son desarrolladas. Estos espacios tienen como finalidad reunir empresarios y representantes del Sena para discutir las habilidades que necesitan ciertas profesiones y ocupaciones en un futuro.

No obstante, sostuvo que los empresarios solo están pensando en la rentabilidad del hoy y no tienen el conocimiento de cuáles son las demandas que plantea el mercado para los próximos años. Por lo anterior dijo que es necesario unir esfuerzos para tener una mejor educación media que permita a los jóvenes mejorar sus habilidades blandas, “que son clave para la formación integral del ser humano”.

Por último, aseguró que la verdadera medida para reducir la informalidad es aumentar la productividad. “Esto se puede lograr invirtiendo en educación y formación para la vida”.