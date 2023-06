Presidente Petro se despachó contra el Congreso por el fracaso de la reforma laboral: “no fueron capaces de dar un debate de ideas”

El presidente de la República, Gustavo Petro, no olvida el hundimiento que se registró en el Congreso de la República de su polémica reforma laboral, proyecto que había recibido una ola de críticas desde diferentes sectores productivos del país, por generar incertidumbre en la generación de empleos.

Desde París (Francia), el mandatario colombiano se despachó en contra del Congreso por el fracaso que tuvo una de sus principales iniciativas de Gobierno, señalando que la célula legislativa no dio espacio para “dar un solo debate de ideas” sobre la reforma laboral.

“La reforma laboral no buscaba más que si pasan las seis horas de la tarde y se hace la noche, entonces se paguen extras, es decir, un mayor salario que si se trabaja de día; que si llega el sábado y el domingo los días de descanso y se trabaja, entonces se paguen los festivos. Eso ya existía antes en Colombia”, sostuvo Petro.

Presidente Gustavo Petro - Foto: Presidencia

Y agregó el mandatario colombiano en su discurso: “Que si se entra a trabajar, entonces, no te contraten por un mes o dos; que si eres mujer, el patrón te acosa sexualmente, sino que te contraten de manera indefinida o con unos criterios de mayor estabilidad laboral, que el contrato no es entre iguales porque el que se emplea tiene menores condiciones económicas que el empleador y, por tanto, hay una desigualdad y, por tanto, una necesidad de proteger derechos de la persona que es más débil, la mujer que lleva los tintos al señor de la oficina”.

Petro se encuentra adelantando su agenda de trabajo en París, Francia, donde se reunió con el presidente Emmanuel Macron. - Foto: Getty Images

“El señor de la oficina no es igual económicamente que la señora de los tintos. El señor de la oficina puede tener riqueza, poder económico, bancos, incluso empresas, pero la señora de los tintos tiene niños y niñas, tiene una vida igualmente valiosa que el señor de la existencia”, sentenció Petro.

Presidente Gustavo Petro - Foto: Presidencia

También aseguró: “Una Constitución del 91 y una sociedad que se pretenda moderna, equitativa, debería proteger a la señora de los tintos del señor de la oficina, del banquero, porque si la señora de los tintos se queda sin empleo, se mueren sus niños de hambre; porque si la señora de los niños no llega a las 6:00 de la tarde a su casa, sino que la condenan a trabajar hasta las 10:00, las 11:00 y las 12:00 de la noche, entonces sus hijos se quedan sin su calor porque no hay más, porque no hay jardín infantil, porque están en un inquilinato, porque le toca coger el bus de TransMilenio o de otra empresa y durar dos horas en el trancón para ir y para volver hasta donde el señor de la oficina”.

Representante Agmeth Escaf luego del hundimiento de la reforma laboral. - Foto: Guillermo Torres /Semana

Además lanzó varias pullas: “Que el señor de la oficina no tiene ni idea cómo come la señora de los tintos. Y sí pretende entonces insinuar y volver realidad en la legislación que la señora de los tintos no tiene derecho, que si trabaja el domingo no debe tener extras, que si trabaja más allá de las ocho horas no debe tener extras, que si se le da la gana porque le cayó mal, entonces la puede echar en el mes siguiente como si no fuera un ser humano, como si ni siquiera fuese un animal, como si todavía estuviésemos en los tiempos del cepo y de la cadena, en los tiempos de la esclavitud”.

El descache de Mafe Carrascal tras el hundimiento de la reforma laboral. - Foto: Captura de pantalla

“Y juntaron el Congreso, no fueron capaces de darle un solo debate de ideas sobre por qué proteger a la señora de los tintos, a la enfermera, a la mujer trabajadora, al hombre que pone ladrillos, al hombre que pone los vidrios de los edificios, al hombre que pone las palancas, a la mujer que cuida”, expresó el jefe de Estado desde Francia.

Debate de la reforma laboral en la Cámara de Representantes. - Foto: Ministerio del Trabajo

A renglón seguido, salió en defensa del hundido proyecto y confirmó que se presentará en la próxima legislatura. Insistió en que no disminuye el empleo en el país, y recordó: “Nosotros tenemos desempleados el 60 % de la población global que quiere participar del trabajo, 50 de ese 60 % está en el rebusque”.

Presidente Gustavo Petro se reunió con Acopi ante el fantasma de despidos masivos por la reforma laboral. - Foto: Presidencia

Se hundió la reforma laboral en el Congreso, ¿por qué fracasó el Gobierno Petro? Aquí todos los detalles

El martes de esta semana, el presidente Gustavo Petro sufrió una fuerte derrota en el Congreso con el hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. La sesión convocada para hoy no pudo avanzar por falta de quorum.

Comisión Séptima - Foto: Twitter: @CamaraColombia

El presidente Gustavo Petro reconoció que la reforma está hundida. “El hundimiento de la reforma laboral es muy grave. Demuestra que la voluntad de paz y de pacto social no existe en el poder económico”, aseguró.

El mandatario aprovechó para hacer nuevas críticas. “Dueños del capital y de los medios lograron cooptar el Congreso en contra de la dignidad del pueblo trabajador. Creen que las ganancias salen de la esclavitud, las largas jornadas y la completa inestabilidad laboral. El gobierno del cambio no abandonará los intereses de la trabajadora y el trabajador”, afirmó el mandatario.

Palacio de Nariño - Foto: Guillermo Torres /Semana

A pesar de que el proyecto no logró avanzar en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, algunos habían interpretado que aún estaba viva. Sin embargo, otros consideran que, según la reglamentación de la Ley Quinta, que rige al Congreso, el proyecto está hundido y el Gobierno no tendría ninguna posibilidad de aprobarlo.

Uno de los argumentos es el artículo 147 de esa ley, que habla de los requisitos para que un proyecto se convierta en ley. Este señala que la única forma para que pueda continuar debatiéndose en la próxima legislatura es que haya sido aprobado, por lo menos, en su primer debate, hecho que no sucedió.