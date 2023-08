La cirugía plástica reconstructiva está cambiando la vida de pacientes con cáncer en Colombia

En Colombia cada año se detectan más de 80.000 casos de cáncer. Entre los tipos más comunes se encuentran el de mama, seguido del cáncer de estómago y próstata, según el informe de situación epidemiológica del cáncer en Colombia que realizó el Instituto Nacional de Cancerología (INC).

Con las últimas técnicas microquirúrgicas se puede realizar autotrasplante de tejidos, es decir que el tejido sale del cuerpo del mismo individuo y regresa a él, no es de un donante. Esta técnica brinda grandes beneficios a los pacientes, pues al reconstruir con tejidos del propio paciente no tiene que pasar por el proceso de inmunosupresión típico de los trasplantes ya que no hay posibilidad que el injerto sea rechazado por el cuerpo, afirmó el cirujano, pionero de esta práctica en el país.