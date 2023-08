“Me di cuenta que la reina no podía quedarse solo en visitar el pueblo, tomarse la foto y seguir como si nada”: Taliana Vargas

¿Cómo lo logró?

Hace 16 años, cuando se convirtió en una figura pública, comenzó en un mundo que vivía “con la vanidad a tope”. Los concursos de belleza, donde el físico es lo único que importa, le generaban muchos cuestionamientos en su mente. “ Era la segunda más bella del universo. Me tocaba pararme en escenarios solamente para que me admiraran ”, dijo.

Explicó que con 18 años de edad ya tenía un conflicto sobre si a esas personas no les importaba lo que sentía o lo que pensaba y si solamente quedaban tranquilos con verla y representar las cosas lindas del país. “Yo sentía que mi imagen no tenía una conexión con la realidad, aunque sí regalaba momentos de alegría y mucho asistencialismo”.

En medio de una de las jornadas de ayuda, y mientras servía arroz a una comunidad que vivía en la extrema pobreza, explicó que ponía grandes cantidades del alimento en los platos como una forma de satisfacer su necesidad de ayudar a los demás, pero eso no era suficiente. “Ahí me di cuenta que no podía seguir así, que la reina no podía quedarse solo en visitar el pueblo, tomarse la foto y seguir su vida como si nada”.