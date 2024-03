Mujeres en la ciencia colombiana: liderazgo, innovación e inspiración

¿Por qué la orina es amarilla? 🟡🟡🟡 Desde hace mucho se sabía que era por el pigmento Urobilina, pero no se sabía qué enzima era la que reducía la #Bilirrubina a Urobilinógeno (que luego se convertía de forma espontánea en urobilina)… Lo más interesante es que recientemente descubrieron que la enzima responsable de dicha reducción la producen los #microorganismos que forman parte de la #microbiota de nuestro intestino!!! Y que juega un papel fundamental en el equilibrio de Bilirrubina en la sangre Incluso se plantea que el Urobilinógeno puede ser un aceptor final de electrones para la respiración de los microorganismos… Este descubrimiento apoya nuevamente lo importantes que son para el correcto funcionamiento de nuestro metabolismo, y que dependemos de ellos para muchos procesos fisiológicos… ¿Consideras a los microorganismos #héroes o #villanos? 📌Referencias: 📎 Hall, B., Levy, S., Dufault-Thompson, K. et al. BilR is a gut microbial enzyme that reduces bilirubin to urobilinogen. Nat Microbiol 9, 173–184 (2024). https://doi.org/10.1038/s41564-023-01549-x 📎Urobilin: PubChem CID 6433298 (https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Urobilin) #microbioma #medicina #metabolismo #ciencia #aprende