¿Repensar el modelo económico? Estas fueron las reflexiones de los grandes invitados en la VII Cumbre de Sostenibilidad

Una de las invitadas que enfatizó en que los desafíos del planeta no dan espera fue Paula Caballero, directora ejecutiva para América Latina de The Nature Conservancy (TNC). En medio del evento, aseguró que en “la encrucijada en que estamos de diversas crisis a nivel planetario, América Latina tiene un papel privilegiado de cocrear soluciones profundas”.

Paula Caballero directora ejecutiva de la región de América Latina de The Nature Conservancy (TNC). | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

“En Colombia y América Latina estamos llamados a la ruptura y juntos encontraremos el camino. El 2030 no es dentro de seis años, es ahora porque las transformaciones en las políticas, en las modalidades de consumo y producción no son transiciones de hoy para mañana, 2030 es ya. Atinen a lo necesario para hacer los cambios, no a lo posible”, advirtió Caballero. Con esta realidad de por medio, la experta también señaló que con la COP16 Colombia tendrá la oportunidad de convertirse en un articulador global en la protección de la biodiversidad.