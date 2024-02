¿Se mantendrán a flote las reformas de Petro? Esto dijeron algunos congresistas durante el Foro Colombia 2024

Para Juvinao hay consenso alrededor de que el principal problema de la salud es de recursos. Sin embargo, calificó como irresponsable que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo proponga un ajuste fiscal cuando no existe un informe sobre el impacto de la reforma. “Ahora sale el ministro a decir que el problema es de plata y que hay que hacer una reforma tributaria que la paguen los empresarios. Es una salida en falso”, dijo la representante.

Por su parte, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, advirtió que “lo grave es que uno no ensaya con la salud porque pone en riesgo la vida de las personas” y defendió que la alianza público-privada permitió la atención en salud en los municipios más pobres del país. “Esta reforma es un atentado contra la salud de los colombianos. Es un peligro que, al final de cuentas, cuando ustedes suman las tres (salud, laboral y pensional) no son nada distinto a tener control sobre el individuo”, agregó la senadora.

El senador de Cambio Radical, David Luna, fue otro de los críticos a la reforma. Sostuvo que el Pacto Histórico no busca mejorar la salud de los colombianos, y que por el contrario, “lo único que le interesa es centralizar y controlar la totalidad del gasto público, porque sabe perfectamente que con ello puede permanecer ilimitadamente en el poder”. Frente a la declaración del ministro de Salud sobre poner en marcha una tributaria para financiar la reforma a la salud, Luna aseveró que ni él, ni su partido, apoyarán una iniciativa de este tipo.

Mientras tanto, Alejandro Ocampo, representante a la Cámara del Pacto Histórico, defendió las reformas que adelanta el Gobierno nacional y se fue de frente contra sus opositores señalando que no quieren un cambio para el país. “En los consensos y acuerdos todo el mundo tiene que ceder, y el Gobierno ha venido cediendo, invita a dialogar, cede espacios y abre puentes”, agregó el representante, destacando que el presidente, Gustavo Petro, ha estado abierto al diálogo en la búsqueda de un acuerdo nacional.

Frente al sistema de salud, Ocampo resaltó que expertos en el tema dicen que el sistema tiene muchas falencias. “En la reforma a la salud aparecen elementos circunstanciales e importantes. En el 61 por ciento de los municipios en Colombia, los ciudadanos no tienen dónde los atiendan”.

La pensional y laboral

Cabal también manifestó sus reparos sobre las iniciativas. Sobre la pensional afirmó que “está enredada, pero puede tener una luz por allí, bajando el número de salarios. Hay una alternativa que está presentando una congresista del Partido de la U”. En cuanto a la laboral, la senadora indicó que está segura de que no pasará.

“Lo que necesita la laboral es liberalizar el mercado, no poner cadenas ni ataduras. El problema de la izquierda es que es anacrónica, ellos no saben que el mundo cambió. Hoy hay virtualidad y necesidades distintas. Hoy usted decide como empleado”, concluyó la senadora, reafirmando que aspira a que las reformas no pasen.