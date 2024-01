Catherine Juvinao: “Cuando se esté debatiendo la reforma de la salud en la Corte Constitucional, no estén llamando a la gente a incendiar las cortes”

“El Estado aquí va a pagar. Cuál es el problema (...) no hay competencia, no hay claridad en las tarifas, entonces aquí se necesita un régimen tarifario. Todo mundo le paga y usted escoge donde quiere ir. Eso está bien. ¿Está mal que los pobres o los campesinos no puedan obtener un sitio dónde los atiendan? No. Tiene que existir, hace parte también de la seguridad social de ellos. Hace parte de esto (...) Nosotros llegamos y acá no se ha liquidado la primera EPS y cuando empezó la Ley 100 habían más de 125 y hoy no quedan más de 30″, señaló Ocampo el el foro que se lleva a cabo en el Club El Nogal de Bogotá.