Alejandro Ocampo defiende las reformas de Petro en el Gran Foro por Colombia: “Debe haber un respeto por quien ganó el gobierno”

La representante Juvinao preguntó: “¿Por qué, si se autodenominan el gobierno del cambio, eso no se ha visto reflejado en la manera de generar consensos con el Congreso?, y ¿por qué, si dicen que son la nueva política que va a llegar a transformar ese país, actúan como el peor de los políticos tradicionales? Y con esto me refiero a que la operación transaccional con el Congreso da vergüenza, y yo creo que ustedes se dieron cuenta con el trámite de la reforma a la salud ”, aseguró Juvinao.

Juvinao cuestionó además que, a pesar de que a buscado hablar con el presidente Petro para dialogar del proyecto de ley, ella no ha sido escuchada por el jefe de Estado. “ Esa no es la manera de transformar la política ”, señaló.

“Ese consenso tiene que hacerse con todo el mundo, pero no puede hacerse tampoco, a lo que quiera el otro. En los consensos y los acuerdos todo el mundo tiene que ceder, y el Gobierno ha venido cediendo, invita a dialogar, cede espacios, abre puentes, pero no puede ser que a quien yo invite a negociar y, si no se hace lo que él quiere, entonces no hay consenso. Lo que quieren es que hagamos lo que ellos quieren, y tampoco puede ser así”, señaló Ocampo.