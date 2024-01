David Luna arremete contra el Pacto Histórico en el Gran Foro por Colombia: “No les interesa la salud, buscan controlar el gasto público”

“La reforma a la salud tiene una complejidad adicional que tenemos que tener presente, y no es el articulado, es el trasfondo. Al Pacto Histórico no le interesa mejorarle la salud a los colombianos, lo único que le interesa es centralizar y controlar la totalidad del gasto público, porque sabe perfectamente que con ello puede permanecer ilimitadamente en el poder ”, sostuvo.

El senador de Cambio Radical cuestionó además los apartes de la reforma: “Nos van a empadronar, porque nos van a obligar a ir a un Caps, a cualquier de nosotros y a cualquiera en el país, donde todos nuestros datos los van a tener absolutamente claros, limitándonos el derecho a elegir qué operario nos quiere entregar la salud, y obviamente el giro directo que suena muy bien, porque evidentemente hay muchas EPS colgadas, pues lo que busca no es nada distinto que el político de turno tenga la responsabilidad de decir a quién se le atiende y a quién no ”.

El congresista puntualizó que, de aprobarse la reforma a Salud, “vamos a notar que es un daño irreversible, por lo que se está perdiendo es el sistema de solidaridad, porque, Dios no lo quiera, a mí me da un cáncer, ese tratamiento cuesta 500 millones de pesos, yo no los tengo, pero lo puedo enfrentar es porque los que no se enferman ayudan a subsidiar a quienes se enferman. Esta reforma desbarata ese sistema”.