Así fue el candente panel de congresistas sobre las iniciativas del Gobierno Petro; reviva las críticas a la reforma a la salud

Los congresistas Catherine Juvinao, María Fernanda Cabal, Alejandro Ocampo y David Luna discutieron las reformas sociales en el Gran Foro Colombia 2024. Los representantes y senadores reflexionan sobre el futuro de las iniciativas propuestas por el Gobierno Petro, las cuales se deberán tramitar en este nuevo año.

“La relación transaccional con el Congreso da vergüenza. Creo que todos ustedes aquí se dieron cuenta en el trámite de la reforma a la salud”, dijo.

Aseguró que es una congresista de Gobierno, pero no es un “cheque en blanco” a la hora de votar: “Esa no es la manera de hacer un cambio en Colombia, esa no es la manera de hacer la política”.

Sobre el consenso nacional, manifestó que es “mucho bla, bla, bla, Mucho discurso grandilocuente, pero de verdad nada”.

Panel. CONSENSO NACIONAL: ¿CUÁL ES EL CAMINO DE LAS REFORMAS? Catherine Juvinao, representante a la Cámara por el partido Verde | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

María Fernanda Cabal, por su parte, opinó sobre los puentes de conversación del Centro Democrático con el Gobierno nacional. Dijo que el expresidente Álvaro Uribe Vélez siente “angustia” por el futuro del sistema de salud, el cual lo lleva a reunirse con el presidente Gustavo Petro.

“Hoy no hay nada. No hay ninguna intención del Gobierno, que termina siendo un gobierno hostil, con posiciones imposibles de compartir. Desde la exministra de Minas con el decrecimiento, que yo digo que creció tanto que se quedó sin trabajo. Con la rabia del ministro de Salud anoche, que se sale de su compostura. Cada mensaje que da un alto miembro del Gobierno genera el peor sentimiento que puede tener la economía de un país. El sentimiento se llama incertidumbre, que produce miedo, que retrasa todo. No hay ningún acuerdo”, dijo Cabal.

Panel. CONSENSO NACIONAL: ¿CUÁL ES EL CAMINO DE LAS REFORMAS? María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Por otro lado, David Luna aseguró que el mandatario colombiano “se ha quedado en el discurso, en la confrontación y la polarización. Se ha quedado ahí porque lo hace sentir cómodo”. Además, dijo que Petro se siente más a gusto en “la acción electoral” y por eso está hablando de 2026.

“¿El acuerdo nacional qué es? Un sofisma, un mecanismo de distracción. Un día se reúne el presidente con quienes se llaman los cacaos y al día siguiente el ministro de Hacienda señala que los empresarios son los responsables de la inflación por la gran cantidad de utilidades que obtuvieron”, dijo Luna.

Alejandro Ocampo, representante del Pacto Histórico, defiende el gobierno del presidente Gustavo Petro, iniciando con que recibieron un país con una situación de orden público adversa.

“Este consenso tiene que hacerse con todo el mundo, pero no puede hacerse a lo que quiera el otro. En consensos y acuerdos todo el mundo tiene que ceder. El Gobierno ha venido cediendo, invita a dialogar, cede espacios y abre puentes. No puede ser que a quien invite a negociar y si no se hace lo que quiere, no hay consenso”, argumentó el representante.

¿Qué opinan sobre la propuesta de reforma tributaria para financiar la salud?

Catherine Juvinao aseguró que por lo menos existe un consenso alrededor de que el problema de la salud es de recursos. Sin embargo, recalcó que es irresponsable que el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo proponga un ajuste fiscal cuando no existe un informe de impacto de la reforma a la salud.

“Me parece que el ministro Jaramillo ya está –como dicen ahora en redes sociales– a tres doritos de salir del Ministerio. Va a tocar pedirle la renuncia porque ya es el colmo”, dijo la congresista.

La senadora del Centro Democrático inició diciéndole al auditorio que “uno no ensaya con la salud”.

“Este gobierno es un peligro para la supervivencia de Colombia, que iba por un buen camino lleno de dificultades, pero hoy vamos realmente al despeñadero”, aseveró.

David Luna, de Cambio Radical, dijo de entrada que su colectividad no apoyó la primera reforma tributaria y tampoco una segunda, tal como lo anunció el ministro Jaramillo.

“Esta reforma tributaria que están presentando es exactamente lo mismo que dije hace un rato. Lo que Petro pretende es que piquemos el anzuelo. (...) Vemos a un ministro de Salud salido de los chiros, que miente en el Congreso, que le cuelga a los periodistas en una entrevista al aire. Un ministro que contundencia señala lo que señala en una audiencia pública. Le mintieron al país cuando en Cámara dijeron que la reforma estaba financiada”, indicó.

Alejandro Ocampo, por su parte, resaltó los indicadores positivos del Gobierno Petro. Reiteró que el gobierno anterior dejó un país “en crisis, quebrado”.

Panel. CONSENSO NACIONAL: ¿CUÁL ES EL CAMINO DE LAS REFORMAS? Alejandro Ocampo, representante a la Cámara por el Pacto Histórico | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

“La reforma es beneficiosa para todos los colombianos”, aseguró el congresista, quien argumentó de los beneficios del giro directo y demás bondades del sistema propuesto por el Gobierno.

La representante Catherine Juvinao respondió: “El giro directo no necesita reforma a la salud. Si tuvieran la voluntad política de solucionar la crisis financiera de los hospitales y prestadores háganlo ya. El giro directo lo dejó en ley Juan Manuel Santos y lo implementó Alejandro Gaviria”, dijo, asegurando que se “inventan” la necesidad de una reforma.

¿Cómo va la reforma pensional?

Frente a la pregunta, la senadora María Fernanda Cabal aseguró que el Gobierno usa “los mismos métodos de mermelada de gobiernos anteriores”.

Panel. CONSENSO NACIONAL: ¿CUÁL ES EL CAMINO DE LAS REFORMAS? María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“Veo que está enredada, pero puede tener una luz por allí, bajando el número de salarios. Hay una alternativa que está presentando una congresista del Partido de la U”, dijo Cabal.

Luna no tiene dudas sobre el uso de la mermelada en torno a sacar adelante la reforma: “En la Cámara lo hicieron y seguro lo quieren replicar en el Senado”.

“¿Ustedes saben que una persona que recibe un salario mínimo y que ha ahorrado entre una y 300 semanas, con esta reforma les van a devolver sus ahorros al 0 % de interés? Hoy en día el sistema lo regresa al 3,5 % o al 4 %”, indicó.