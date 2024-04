Sostenibilidad: pasar del dicho al hecho para proteger la biodiversidad

¿Qué opina del papel de las empresas en la protección de la biodiversidad y el desarrollo de modelos de negocios sostenibles?

David Purkey: Será muy difícil convencer a las empresas privadas de que tienen otro papel aparte de generar beneficios económicos para sus accionistas. En este sentido, el papel de las empresas es reconocer que la política pública está evolucionando hacia la protección de la biodiversidad y no resistirse a esta evolución. Más bien, deben identificar nuevos modelos de negocios; en estas condiciones cambiantes las empresas innovadoras lo harán y las demás desaparecerán.

¿Qué oportunidades ha identificado en Colombia para impulsar modelos de negocio que promuevan la biodiversidad y generen impactos positivos en la economía?

D.P.: La riqueza biológica de Colombia es la mejor oportunidad para generar impactos positivos en la economía; hablar de aprovechar esta riqueza se puede parecer al viejo modelo económico extractivo, pero no lo es. Los productos no maderables de bosque son ejemplos que representan una oportunidad para obtener valor de la biodiversidad sin destruirla.

¿Cómo evalúa el avance de Colombia en las agendas de desarrollo sostenible y conservación ambiental, en comparación con otros países?

¿Cuáles son los desafíos que enfrentan las iniciativas de desarrollo sostenible en Colombia en términos de implementación efectiva en los territorios?

¿Qué cree que falta para avanzar en los ‘Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030′?

D.P.: Como en muchos países del mundo, de verdad casi todos, Colombia ha adoptado una estrategia de “dividir y conquistar”. En términos de sus esfuerzos para implementar la Agenda 2030, cada ministerio, agencia e instituto ha recibido sus metas sobre los ODS, pero para lograr esta estrategia se niega la noción de la integralidad de la Agenda misma. No podemos lograr los objetivos adelantando algunas metas y no otras. Colombia debe ver a la Agenda como un sistema y no como 169 mini agendas independientes definidas por las metas de los ODS.