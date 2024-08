¿Zombis en la escuela? Espere las reflexiones del argentino Juli Garlbusky en la Cumbre de Educación

El amante de las matemáticas, la física, los acertijos y la aviación, Juli Garbulsky, estudiante de Ciencias de Datos de Argentina, se ha convertido en una de las figuras más importantes del mundo educativo por su poderoso discurso sobre conectar la escuela secundaria con la vida real. El joven, quien en 2017 se viralizó por una charla TED titulada ‘Zombis en la escuela’, ha llevado durante los últimos años su invitación a repensar el aprendizaje en diferentes escenarios académicos de Latinoamérica. Actualmente, una de sus grandes motivaciones es la enseñanza e impartir conocimientos sobre matemáticas a otros jóvenes que, como él, aman los números.

Garbulsky será uno de los grandes invitados a la 11.ª Cumbre Líderes por la Educación, organizada por Foros Semana y Semana Educación. Durante su conferencia, el argentino espera mover las fibras de los líderes del sector educativo con sus reflexiones sobre cómo se sienten los jóvenes en la escuela.

¿Qué lectura tiene sobre los jóvenes que en este momento están en secundaria?

Juli Garbulsky: Es muy gracioso porque el video donde cuento mi experiencia es viejo, pero siento que todo lo que dije ahí sigue vigente. El sistema educativo es el mismo desde hace muchos años. Sí han cambiado cosas, han surgido contenidos nuevos, se van descubriendo mejores formas de enseñar algo, pero son cambios que llevan tiempo. Es usual que en ocasiones incluso me lleguen mensajes de personas por Instagram que se encuentran con el video, y, por lo que me cuentan, se siguen sintiendo identificadas con la charla. Los chicos de secundaria y primaria siguen sintiendo lo mismo.

¿Países como Argentina o Colombia están cambiando la enseñanza?

J.G.: No sé qué cambios ha hecho el sistema educativo. No estoy al tanto de lo que hay en los papeles. Sí escucho que cada vez hay más profes que buscan hacer algo diferente en el aula, más allá de que solo escriban en sus cuadernos o carpetas. Buscan ser más realistas de que lo que se haga en la escuela se parezca al mundo de verdad. Cosas como hacer actividades de astronomía o profes que hacen proyectos que les gustan a los chicos. Cada vez escucho más de eso y de las ganas de los profes.

¿Cuáles considera que son las claves para que los estudiantes no se sientan “presos y zombis” en la escuela?

J.G.: Esa sensación de encierro que muchos sentimos en la escuela se debe a dos principales razones. Una es que casi todo lo que hacemos en la escuela es copiar y repetir de memoria. A mí me pasaba, y a mucha gente, que aprobamos exámenes, pero no entendemos lo que estamos haciendo. Me pasó con química, cuando sabía qué responder, pero realmente no entendía lo que hacía. Me pasó con matemáticas o incluso con historia. Tenía oraciones largas con palabras que ni siquiera sabía qué significaban. Estábamos aprendiendo a repetir cosas de memoria en lugar de cosas que nos sirvieran de verdad para nuestro día a día.

Otra razón por la cual creo que me sentía encerrado, como otros muchos, es que casi nunca en la escuela hay espacio para que uno elija lo que quiere aprender. La mayoría de las ocasiones aprendemos lo mismo, cuando todos somos diferentes y cada uno tiene un montón de intereses personales, que, en mi caso, eran los aviones. Veía una gran contradicción con el sistema educativo, y es que yo salía del colegio, llegaba a mi casa y ahí me ponía a aprender de verdad.

Por ejemplo, con los aviones, amaba ver videos sobre la física detrás del vuelo de un avión y me gustaba jugar armando modelos de aviones de papel, cartón o madera para entender cómo volaban. Y en el colegio, en cambio, solo repetíamos de memoria en física la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme.

¿Cómo concibe la creatividad? ¿Para usted se trata del activo vital del aprendizaje?

J.G.: Sí y no. Siempre se habla de la creatividad como algo que el sistema educativo no incentiva y estoy de acuerdo. Pero no sé si llevarlo al otro extremo, donde todo tiene que ser creativo. Creo que la creatividad es solo una de las muchas dimensiones importantes para el día a día. Algo fundamental que me enseñó la matemática es a ser creativo para pensar cómo utilizar las herramientas que conoces para solucionar un problema.

¿Y la salud mental, lidiar con el fracaso?

J.G.: Siento que es un tema que se empezó a hablar en el último tiempo y que la mayoría de las veces el estudiante de universidad o secundaria está estresado o ansioso. Me parece una locura, no sé si el problema es cómo nos estamos tomando las cosas como estudiantes o cómo nos estamos organizando para que a un estudiante no le quede de otra que sentir eso. En mi caso, estoy aprendiendo lo que me gusta y voy a la facultad a divertirme. En secundaria sí me sentía más estresado. Pasaba varias horas del día dentro de la escuela, no había ventanas, no veía el sol y, encima, el poco tiempo que estaba por fuera de la escuela estaba haciendo, precisamente, los deberes de la escuela. Había mucho estrés.

La inteligencia artificial está generando grandes transformaciones en la educación, ¿qué opinión tiene sobre su uso en el salón de clases?

J.G.: Creo que todas las tecnologías que se pueden llevar al aula son un cambio para bien si se usan bien. Por ejemplo, usar mal ChatGPT podría ser cuando se le hace preguntas de historia o algo que involucre información concreta. Todos sabemos que lo que dice la IA puede no ser verdad. No es texto verificado, sino que es un modelo de lenguaje que genera texto.

En cambio, hay un caso de una profesora de escuela primaria que les pide a sus estudiantes escribir un cuento de forma autónoma sin usar inteligencia artificial. Después, le pedían a ChatGPT que le hiciera mejoras al cuento y cuáles querían incorporar o no en la versión final. Ese sí es un buen uso de la tecnología: cuando estás aprendiendo a usarla bien y aprovechas el pensamiento crítico.

