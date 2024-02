A Jim Velásquez se le escapó sorpresiva confesión; soltó verdad sobre Alina Lozano y su poco gusto por las mujeres mayores

“No me gustan las mujeres mayores. Esta es una pregunta que me han hecho constantemente y hasta mis amigos cercanos me han dicho: ‘pero a ti te encantan’. Les tengo que decir que no me gustan. A mí me gusta Alina, yo me enamoré de su personalidad, de quién es ella, más no de su edad. Por ende no me gustan las mujeres mayores”, sentenció Velásquez.