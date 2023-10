A Laura Ojeda le picaron la lengua y se desahogó; confesó secreto sobre Nicolás Petro: “asco y lastima”

Laura Ojeda y Nicolás Petro Burgos quedaron en el ojo del huracán, luego de que confirmaron que tenían una relación sentimental desde hace varios meses. Asimismo, el hijo del presidente Gustavo Petro fue bastante criticado, debido a que empezó este romance mientras seguía con Day Vázquez.

Incluso, la empresaria manifestó recientemente en su cuenta oficial de X (antes Twitter) que sus sospechas eran ciertas y que ella sabía que el exdiputado del Atlántico le era infiel, pese a que señaló que a finales del año pasado este le juró que la amaba.

“Confirmando lo que ya yo sabía, y él siempre me negó. Porque hasta el 9 de diciembre [de 2022], que nos encontramos en el aeropuerto, me dijo que me amaba”, puntualizó Vásquez, exponiendo una vez más a Petro Burgos.

Pese a que no les gustó mucho hablar de esos temas, Ojeda no pasó por alto una pregunta que le hizo esta semana un internauta en Instagram, sobre la situación legal entre Nicolás y Day, y confesó que estos no se han podido divorciar oficialmente.

La exprotagonista de novela aprovechó la interrogante del usuario para desahogarse y aseguró que hay personas que solo buscan hacerle daño a los demás. Además, recalcó que ella conoce perfectamente por qué su pareja no se ha separado todavía.

“Yo sé por qué no se ha dado. En cuanto al tiempo que tarde o no, realmente no tiene ningún tipo de afectación en nuestros planes. Hay personas desubicadas, que con todo lo que hacen creen que las quieren. Pero ni odio se puede sentir, porque los únicos sentimientos que hay de nuestra parte son asco y lástima”, expresó inicialmente.

Luego, sentenció: “Aunque no acepten sus múltiples errores y hagan lo que hagan, siempre serán perdedores. Su veneno se consume. Su fracaso está en darse látigo consigo mismo, por eso jamás logrará afectarnos”.

Laura Ojeda se despachó en las historias de Instagram | Foto: Instagram: Laura Ojeda

Laura Ojeda era amiga de Day Vásquez | Foto: A.P.I

Muchos internautas señalaron en las redes sociales que estas declaraciones de la abogada barranquillera iban dirigidas a Vásquez, puesto que esta les ha mandado varias pullas en los últimos meses.

Cabe recordar que Laura destapó en mayo pasado varios detalles sobre su relación sentimental con el hijo del presidente Petro, y reveló que su vínculo amoroso empezó cuando el exdiputado estaba con Day. Igualmente, señaló que este seguía casado legalmente.

“Lo que jamás pensé es que él fuera a ser el papá de mi hijo. Nunca me había enamorado, esta vez sí siento que me enamoré completamente, Soltero no, porque él todavía está en trámites de divorcio, pero su relación estaba bastante afectada. Como dice un dicho, nadie daña a nadie, y hay cosas que cumplen un ciclo”, afirmó en aquel momento en Lo sé todo (Canal Uno).

¿Cómo es su relación con el presidente?

Mediante su cuenta personal de Instagram, la modelo activó la caja de interrogantes para interactuar con sus seguidores, quienes le preguntaron principalmente por su bebé, Luka Samuel. Sin embargo, un usuario le pidió que hablara de la relación que han tenido con los padres del exdiputado, incluido el jefe de Estado.

“¿Qué tal tus suegros con el bebé?”, fue la consulta exacta que le hicieron a la abogada barranquillera, a lo que respondió concretamente: “Muy pendientes y muy amorosos”.