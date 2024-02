Actor de ‘Rigo’ destapó que recibió amenazas por su papel en la telenovela; fue claro: “Me tocó alejarme”

Rigo se convirtió en una de las producciones favoritas de los televidentes colombianos, a raíz de la emblemática historia que contó sobre el famoso ciclista Rigoberto Urán. Este proyecto navegó sobre distintos escenarios, reflejando un poco de lo que ha sido la vida del deportista.

Poco a poco, la producción conquistó a su público con relatos y momentos muy fuertes, los cuales desataron reacciones complejas en quienes se aferraron a la trama. De hecho, muchos usuarios comentaron y hablaron de las situaciones, mostrándose empáticos con el famoso paisa.

Uno de los instantes que marcaron Rigo fue la muerte del padre de Rigoberto Urán por un grupo armado, dejando este mundo de una forma muy cruel y despiadada. El hombre, interpretado por Robinson Díaz, sufrió un duro destino, dejando el vacío en la vida de toda su familia.

Róbinson Díaz interpretó al papá de Rigo. | Foto: Cortesía: RCN Tv

Quien estuvo detrás de estas acciones fue El Cuervo, el jefe paramilitar de Urrao, quien fue contundente con sus comportamientos y decisiones al momento de actuar en contra del familiar de Urán. El artista que estuvo detrás del papel fue Felipe Giraldo, un reconocido rostro que hizo parte de otros títulos como Pasión de gavilanes, Distrito salvaje, La reina del flow, El general Naranjo y Lala’s Spa.

Sin embargo, pese a que la celebridad hizo un trabajo impecable con su personaje, algunos espectadores se dejaron llevar por las emociones y reaccionaron de forma negativa ante su interpretación. El colombiano notó ciertos comportamientos, los cuales lo alarmaron y generaron una indisposición.

De acuerdo con lo que se pudo conocer, Felipe Giraldo, talento nacional, destapó que recibió amenazas a través de las redes sociales por este papel que tomó en la telenovela de RCN. En una entrevista aprovechó y contó lo incómodo que fue, al punto de inclinarse por una decisión.

El actor le dio vida a uno de los paramilitares que le quitó la vida al padre de Rigo Urán. | Foto: Fotograma, 0:12, Más Allá del Tiempo, Entrevista a Felipe Giraldo, interpreta a Gonzalo Mejía -YouTube Canal Teleantioquia

Felipe Giraldo habló de amenazas que recibió

Según se apreció, el actor charló con Publimetro Colombia y se sinceró sobre una situación que afectaba su tranquilidad. El artista mencionó que había acoso y ofensas en su contra, de parte de personas que no diferenciaban su trabajo de la vida personal.

Felipe Giraldo, en dicho diálogo, apuntó que se atemorizaba por este tipo de mensajes que podían llegar, por lo que había tomado la decisión de alejarse de las plataformas digitales y enfocarse en su trabajo.

“Te voy a leer textualmente, por ejemplo, uno de los textos que me escribieron por redes: ‘Sapo, te vas a morir, paraco, porque los sapos tienen que morir destripados’. Eso atemoriza porque yo en ningún momento le HE hecho daño a nadie, no quiero hacerle daño a nadie, simplemente me dedico a mi trabajo, a ser artista. Me tocó alejarme de mis redes sociales por lo mismo”, afirmó en la entrevista con el medio.

“Yo, Felipe Giraldo, no creo, estoy completamente seguro, que me he resaltado porque con sacrificio y perseverancia llevó 23 años luchando por mi carrera, por mi arte”, agregó, revelando que se había mudado de Bogotá a Medellín.