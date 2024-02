Famoso actor se desquitó con Ariadna Gutiérrez; la exreina le sacó en cara mala relación con sus hijos

No obstante, Alfredo Adame, recordado por su trabajo en la televisión, se entonó y terminó lanzando fuertes comentarios en contra de la colombiana, justificando que no daba contenido y le parecía muy aburrida. El artista no se controló y detonó una respuesta inesperada en la modelo internacional.

“No sirves para nada, no has aportado absolutamente nada, ni ‘rating’ ni contenido ni absolutamente nada. Lo único que sabes hacer es llevar chismes, inyectarlos de veneno para conflictuar personas. Eres una presumida, eres una engreída, eres una mujer muy aburrida, sin carisma ni personalidad y eres el claro ejemplo del ‘dime de qué presumes y te diré de qué padeces ’”, dijo el mexicano, esperando atentamente a lo que diría su compañera de reality.

Ariadna Gutiérrez le sacó a relucir problema familiar a Alfredo Adame

Cuando los presentadores del formato le dieron paso a la exreina para que respondiera al integrante del otro cuarto, se pudo detallar la calma y la tranquilidad con la que tomó esta situación. La creadora de contenido no lo pensó dos veces y comenzó a hablar, asegurando que Alfredo Adame no era un caballero.

“No sabía que mi presencia te incomodaba tanto. Antes de entrar a esta casa no tenía ni la menor idea de quién eras, solamente los chismes que traía la gente de afuera y los vine a conocer dentro de la casa. Me di la oportunidad de conocerte porque me pareciste un caballero los primeros días, pero lastimosamente lo único que pude conocer fue un hombre lleno de tristeza, rencor y que, de lo más profundo de mi corazón, lo que tú vives dentro de ti no se lo deseo ni a mi peor enemigo, Ojalá algún día retomes la relación que tienes con tu familia, con tus hijos, porque ni ellos te quieren”, dijo la modelo.