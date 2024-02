Mamá de Yina Calderón fue internada en la clínica por delicado estado de salud: “No pude más”

Aunque siempre estuvo como compañía y aliada de la ex Protagonista de Nuestra Tele 2013 , más de un usuario puso su mirada en ella, criticando los comportamientos polémicos que tenía. Pese a que se mantuvo al lado de su hija, no logró escapar de las ofensas y reproches en las plataformas digitales.

Mamá de Yina Calderón habló de enfermedad que la llevó a internarse en la clínica

La madre de Yina Calderón grabó el post desde su cama, mostrando los equipos médicos a su alrededor y el semblante opaco que tenía. Allí comentó que no aguantó más y tuvo que ser internada para manejar todo y evitar algo más grave.

“Hola amiguitos, ¿cómo están? Mira dónde resultó esta virosis, ya no pude más y me tocó venirme para la clínica y me dejaron”, dijo en el fragmento, donde se le vio agotada y un poco desalentada.