Mamá de Yina Calderón salió corriendo de Instagram; no aguantó la ola de comentarios

La exprotagonista de Nuestra Tele 2013, Yina Calderón, se ha destacado por su gran número de seguidores en redes sociales y por dar de qué hablar con cada una de las publicaciones que realiza en sus diferentes perfiles.

Como ha venido sucediendo hace un tiempo, ella quiso integrar a su madre, Merly Ome, en algunos de sus videos para que sus seguidores la conocieran y supieran lo que piensa de todo lo que Calderón hace por captar la atención.

En el más reciente reto que le propuso la generadora de contenido a su progenitora, causó revuelo entre sus colegas; pues fueron ellos los que, sin saberlo, protagonizarían el video y la polémica.

La huilense le mostró a su mamá fotos de otros ‘influenciadores’ colombianos y Ome tendría que decir qué pensaba de ellos; la dinámica no le daba mucho tiempo a la mujer para pensar, por lo que sus opiniones eran espontáneas.

Una de las imágenes que apareció fue la de Yeferson Cossio, y, como era de esperarse, Merly Ome respondió de forma rápida; eso sí, a muchos, incluido el ‘influenciador’, no les gustó lo que ella dijo de él, generándose una polémica con fuertes consecuencias.

Cossio le respondió a la mamá de Calderón y las redes se encendieron; las barras de cada uno de los generadores de contenido explotaron defendiendo sus posturas; sin embargo, la decisión más radical la tomó Mary Ome.

La mujer intentó contener el mundo de críticas que se le vino encima por sus comentarios contra Cossio y el consumo de drogas, pero parece que fue tal la avalancha de críticas, que decidió cerrar su perfil en Instagram, en donde había estado activa hasta el pasado 5 de octubre.

¿Qué dijo la mamá de Yina Calderón que enfureció a Yeferson Cossio?

Dentro de la dinámica organizada por Calderón, Merly Ome señaló que lo que no le gustaba del creador de contenido era que consumía muchas drogas en fiestas y eventos a los que asistía, por lo que no quería que su hija se juntara con él.

“Dicen que ayuda mucho a la gente pobre, que da muchos regalos, pero no me gusta algo de él, que dizque consume muchas drogas en las fiestas. Usted no se me va a juntar con él”, fue el comentario de la mujer.

No obstante, el clip tuvo gran acogida en las redes sociales, miles de personas reaccionaron ante las declaraciones que dieron ambas colombianas sobre los demás. Fue tanta la difusión del material, que Yeferson Cossio terminó viéndolo y respondiendo por lo que se dijo de su vida privada.

El paisa se refirió al video a través de un comentario en una cuenta de Instagram, señalando que en el pasado sí atravesó una fuerte crisis por el consumo de sustancias en distintos lugares, pero en su lucha interna logró llegar a un mes estando limpio.

El youtuber, además, arremetió contra Ome y le aseguró que nunca ha tenido la más mínima intención de juntarse con Yina, ni cuando tenía drogas “en su organismo”. La respuesta tuvo varias reacciones de los curiosos, quienes aplaudieron las palabras que implementó el antioqueño.

“Desafortunadamente, tuve problemas de adicción, no solo en las fiestas, sino en todas partes, pero felizmente llevo más de un mes limpio”, dijo para iniciar el texto desde su cuenta oficial de Instagram.

“Ahora, esa parte de ‘usted no se me vaya a juntar con él’?, nunca se me ha pasado por la cabeza, nunca he tenido tantas drogas en mi organismo como para juntarme con su hija”, agregó a su respuesta, dejando claro el poco interés que ha tenido por ser amigo o allegado de Calderón, por lo que Merly podía estar tranquila.