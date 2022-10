La mamá de Yina Calderón no tiene freno con los famosos; ahora la ‘cogió’ con Paola Jara

Yina Calderón y Merly Ome, su mamá, quedaron en el centro de una fuerte controversia en redes sociales, debido a un inesperado video que compartieron en Instagram, donde ambas daban sus comentarios y opiniones sobre algunos creadores de contenido del país. La dinámica se salió de control, ya que la progenitora de la empresaria de fajas lanzó críticas sobre la vida y el físico de algunos de ellos.

Este contenido se difundió en distintas páginas de chismes y farándula, por lo que los involucrados tuvieron acceso a las palabras que dieron las colombianas. Cada influencer lo tomó de distinta manera, respondiendo con su estilo y su toque personal, para ponerle un punto final a comentarios innecesarios.

Pese a que este ‘juego’ se dio como una actividad en medio de la recuperación de Calderón tras su reciente cirugía de glúteos, los usuarios de las plataformas digitales no lo dejaron pasar y no perdonaron el tipo de opiniones que surgieron con temas delicados como el consumo de drogas, el aspecto físico y los detalles íntimos de los demás.

Aunque parecía que la mamá de la ex Protagonista de Nuestra Tele 2013 había tomado un paso al costado para olvidar el tema, en las últimas horas volvió a protagonizar un post de Instagram, donde hablaba, de nuevo, de otra famosa. En esta ocasión, la mujer no apareció en el video, pero sí dijo comentarios que se escucharon de fondo en una grabación que hizo su hija.

De acuerdo con lo que quedó registrado en la cuenta de Yina, Merly la estaba acompañando mientras se preparaba algo de comer. La creadora de contenido estaba cocinando un caldo que seguía las indicaciones para el posoperatorio, por lo que su mamá no perdió oportunidad para criticarlo y recordar a Paola Jara.

“Vean mi caldo, este es un caldo de pata de pollo, se los súper recomiendo…para las que estén en recuperación”, dijo la exprotagonista en el clip, donde se observa cómo servía la receta en un plato.

En unos segundos del video se logró escuchar que Ome, al otro lado de la casa, le decía a la influencer que aquel caldo se parecía, en cuanto al aspecto, al sudado de pollo que preparó en el pasado la cantante de música popular.

“Está como el sudado que le hizo Paola Jara a Jessi Uribe”, mencionó doña Merly en el post.

Ante esta situación, la polémica empresaria no dudó en reprochar a su mamá y recordarle los problemas que tuvo por las opiniones que dio en el contenido pasado. Yina Calderón le dijo a Ome que no olvidara que La Jesuu, Cossio y otros influenciadores le dieron fuertes respuestas por estas palabras.

Sin embargo, la colombiana se defendió y aseguró que todo lo que sucedió fue culpa de su hija, quien la había llevado a participar de estas dinámicas y actividades en redes sociales.

“Mamá, a usted sí le gusta meterse en problemas, ¿no? Uich. ¿Sí vio todo lo que le contestó Cossio y no sé quién más?”, afirmó la huilense en el post, a lo que su progenitora dijo: “Sí, por su culpa por ponerme a…”.

Es importante destacar que, al parecer, Mely Ome habría cerrado su cuenta personal de Instagram tras esta polémica y los mensajes que estaba recibiendo por las palabras que utilizó para referirse a Yeferson Cossio y el problema que tuvo con el consumo de sustancias.

Yeferson Cossio le dio cruda respuesta a la mamá de Yina Calderón

Días atrás, el paisa se refirió al controversial video a través de un comentario en una cuenta de Instagram, señalando que en el pasado sí atravesó una fuerte crisis por el consumo de sustancias en distintos lugares, pero en su lucha interna logró llegar a un mes estando limpio.

Yeferson Cossio, además, arremetió contra Ome y le aseguró que nunca ha tenido la más mínima intención de juntarse con Yina, ni cuando tenía drogas “en su organismo”. La respuesta tuvo varias reacciones de los curiosos, quienes aplaudieron esta clase de palabras que implementó el antioqueño.

“Desafortunadamente, tuve problemas de adicción, no solo en las fiestas, sino en todas partes, pero felizmente llevo más de un mes limpio”, dijo para iniciar el texto desde su cuenta oficial de Instagram.

“Ahora, esa parte de ‘usted no se me vaya a juntar con él’?, nunca se me ha pasado por la cabeza, nunca he tenido tantas drogas en mi organismo como para juntarme con su hija”, agregó a su respuesta, dejando claro el poco interés que ha tenido por ser amigo o allegado de Calderón, por lo que Merly podía estar tranquila.