Mamá de Yina Calderón le pone cara a críticas por comentarios sobre Yeferson Cossio y las drogas

Yina Calderón y su mamá, Merly Ome, se convirtieron en blanco de críticas y comentarios en las plataformas digitales, debido a un inesperado video en el que hablaban de otros creadores de contenido. Ambas colombianas se despacharon contra los famosos de redes sociales, sacando a la luz detalles de sus vidas y su físico.

En la lista que apareció en esta incómoda actividad terminó involucrado Yeferson Cossio, uno de los creadores de contenido más sonados y reconocidos de Colombia, quien recibió distintas apreciaciones de la empresaria de fajas y de su progenitora.

Ome aseguró que el paisa tenía fama de ayudar a los más necesitados, pero también era protagonista de comentarios por consumir drogas en fiestas y eventos a los que asistía.

“Dicen que ayuda mucho a la gente pobre, que da muchos regalos, pero no me gusta algo de él, que dizque consume muchas drogas en las fiestas. Usted no se me va a juntar con él”, comentó la mujer en el video.

Ante estas palabras, los usuarios de redes sociales arremetieron contra la mamá de Yina Calderón, criticándola y ofendiéndola por hablar de un problema tan serio como lo es el consumo de drogas. La indisposición quedó en los escenarios digitales, al punto de que la colombiana tuvo que pronunciarse al respecto y aclarar su posición.

De acuerdo con lo que quedó plasmado en un nuevo post de la cuenta personal de Merly Ome, a través de las historias del perfil se publicó un texto, el cual hacía referencia a los mensajes que estaba recibiendo y la opinión real de este polémico tema. La mujer fue clara en que nunca “discriminó” a nadie y tampoco le hizo el ‘feo’ al joven por consumir estas sustancias.

“Muchos de ustedes pensaron que yo estaba discriminando a una persona por consumir drogas, pero en realidad no es así”, escribió, para iniciar, la progenitora de la ex Protagonista de Nuestra Tele 2013 en la imagen.

La madre de Calderón puntualizó en que en el pasado atravesó un momento complejo con una de sus hijas, por lo que busca protegerlas de que caigan en esta clase de vicios. Merly indicó que sufrió bastante en aquella época, por lo que sus temores se apoderan de ella cuando sabe que personas que consumen estas sustancias están cerca de su familia.

“Yo viví un episodio con mi hija, el cual me dolió bastante y sufrí. Por ese motivo le dije a Yina que no se juntara con él, porque temo que el día de mañana ella pueda entrar en ese mundo y me pueda arruinar mi vida y la de ella”, agregó en este post.

Estas palabras fueron refutadas por algunas personas, quienes le pidieron que guardara silencio, además de que no lanzara la piedra y luego escondiera la mano. Muchos usuarios la criticaron por estos comportamientos, basándose en la respuesta que dio Cossio días atrás.

Yeferson Cossio respondió a la mamá de Yina Calderón

De acuerdo con lo que quedó reflejado en la red social, el paisa decidió pronunciarse sobre lo que se dijo de él en aquel contenido, revelando un profundo momento que atravesó por una adicción a las drogas. El antioqueño fue claro y aseguró que nunca en su vida se metería con Yina, por lo que le daba un parte de tranquilidad a Merly Ome.

“Desafortunadamente, tuve problemas de adicción, no solo en las fiestas, sino en todas partes, pero felizmente llevo más de un mes limpio”, dijo para iniciar el texto desde su cuenta oficial de Instagram.

“Ahora, esa parte de ‘usted no se me vaya a juntar con él’?, nunca se me ha pasado por la cabeza, nunca he tenido tantas drogas en mi organismo como para juntarme con su hija”, agregó a su respuesta, dejando claro el poco interés que ha tenido por ser amigo o allegado de Calderón.