Las opiniones de Yina Calderón y su madre sobre La Liendra, Yéferson Cossio y otros ‘influencers’

Yina Calderón es una de las Influencers más populares en el país. Por lo general, la también empresaria suele ser noticia a causa de sus distintas publicaciones en redes sociales, donde comparte aspectos como sus cirugías estéticas, roces con otros creadores de contenido o detalles de su vida personal y profesional.

En esta ocasión, Yina Calderón invitó a su mamá, Merly Ome, para que participara en una dinámica por medio de su perfil de Instagram, donde cuenta con una comunidad de más de 1 millón de seguidores.

A través de sus instastories, Yina Calderón registró las respuestas de Merly Ome sobre cuál era su primera percepción al ver y escuchar de ciertos influencers que también son reconocidos en la farándula nacional.

En seguida, Calderón comenzó a mostrar fotografías de otros creadores de contenido a su mamá. El primero de ellos fue Yéferson Cossio: “Ese fue el que se colocó puchecas. Dicen que ayuda mucho a la gente a la gente pobre, que da muchos regalos. Pero no me gusta algo de él, que dizque consume muchas drogas en las fiestas -usted no se vaya a juntar con él-”, expresó Merly Ome.

Al ver la foto de Aída Victoria Merlano, la madre de Yina Calderón también manifestó cuál es la primera percepción que tiene de la barranquillera: Ellas es una bacana (...). Yo la quería mucho, pero se me metió con don Jhonny (Rivera). Entonces paila, pero es un amor. Pero la próxima que nos invite a un cumpleaños hay que llevarle buen regalo porque ella ‘dilata’ todo”. Luego, Yina Calderón la corrigió y dijo que la expresión era ‘delata’.

El siguiente turno fue para Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra. “¿Y por qué pone eso? El que lo tiene chiquito. ¿Eso pa’ qué?”, fueron las palabras de Merly Ome, recordando la polémica desatada por el video íntimo entre el influencer y su novia, Dani Duke, el cual se filtró en redes sociales.

Posteriormente, Calderón le mostró a su madre una foto de Epa Colombia. “Ella me ha ofendido bastante, pero igual es una muchacha que ha ido creciendo igual que usted (Yina). Y hagan alianza las dos porque son igual de locas”, manifestó Merly Ome, a lo que su hija bromeó con “la fusión” de Gokú y Vegeta en Dragon Ball Z.

La siguiente influencer fue Andrea Valdiri, sobre quien Merly Ome dijo: “Ella es muy boinita, pero ella fue la que perdió la platica. Le pasó igual que a mí, come y come uno que, al final, mire (sancocho) y pierde uno la platica”.

Al respecto, Yina Calderón hizo un comentario y manifestó que, si bien “perdió la platica”, ella (Valdiri) ya no le cae mal. “Yo solamente dije la verdad, que esa marcación está mal hecha. Así como a mí se me ve mal el cul$%, yo aceptará todas sus críticas”.

Yina Calderón reveló cómo fue su última cirugía: “He estado muy mal”

Hace unos días, Calderón pasó nuevamente por el quirófano para someterse a una cirugía de glúteos, sin embargo, según les comentó a sus seguidores, no fue por “vanidad”, sino debido a una sustancia que ella tiene en su cuerpo desde hace ocho años; la misma con la que luchó la presentadora Jessica Cediel: los biopolímeros.

Calderón confesó que se ha sentido “muy mal” en estos días, pero también afirmó que no es de las personas que llora, pues no le gusta que la gente la vea “en la mala”. Finalmente, puso su caso como ejemplo para transmitir una reflexión a sus seguidores.

“No hay que jugar con esto y es mi deber advertirlo. Para que ustedes caigan en cuenta de lo que pasó y que no se inyecten nada”, enfatizó la DJ y empresaria.

La influencer contó que quiere tomar un buen tiempo para recuperarse y que sus seguidores puedan ver, más adelante, el tamaño que escogió para su cola. “Si me van a criticar, que me critiquen. Yo estoy feliz con el tamaño que escogí. Lo mostraré en su momento”, concluyó.