“Son unos morbosos”: Natalia París sobre extraño y escalofriante episodio que vivió Yina Calderón

Yina Calderón llamó la atención de miles de personas en redes sociales luego de utilizar su cuenta oficial de Instagram para comentar un inesperado suceso que atraviesa desde hace un tiempo. La influencer despertó toda clase de reacciones con el relato que hizo y las escalofriantes sensaciones que tiene mientras duerme en las noches.

La creadora de contenido no dudó en sincerarse con sus fanáticos de las plataformas digitales, afirmando que esta situación se viene repitiendo y la tiene bastante asustada, ya que llegó a sentir, recientemente, que un espíritu o una entidad la manoseaba en sus partes íntimas.

Ante las declaraciones que dio la empresaria de fajas, Natalia París, reconocida modelo y DJ, aprovechó para pronunciarse al respecto y publicar un video en el que explicó lo que posiblemente le ocurrió a la huilense cuando estaba dormida. La paisa comentó un poco de su experiencia y de lo importante que era hacer limpiezas energéticas para evitar contaminarse de malas vibras.

“Estaba mirando un ratico Instagram y me acaba de salir un video de Yina Calderón, contando que le está pasando algo súper raro, pues ella siente un ataque de un espíritu, ella lo describió como un muerto, y yo quería hacer este video para contarles qué, aunque suene muy loco, es verdadero”, mencionó la artista para iniciar su mensaje sobre este tema.

“Se llama parálisis del sueño y yo lo sé porque lo he experimentado muchas veces en el pasado. Por eso siempre estoy haciendo limpieza energética en mi casa con palo santo. Eso se llama parálisis del sueño y son seres del bajo astral que se alimentan de nuestra energía”, señaló la colombiana, afirmando que era totalmente cierto el testimonio de la empresaria.

La productora musical enfatizó en que estos seres solían afectar mucho a las mujeres, llevándolas a sentirse incómodas y lastimadas con esas sensaciones. París agregó que estuvo interesada en el tema, por lo que recurrió a expertos y profesionales para que le comentaran un poco de esta situación.

“Eso que estaba describiendo es exacto, son unos morbosos, son seres del bajo astral y se aprovechan de ti. Suelen atacar a las mujeres, siente uno que lo tocan de manera morbosa en el cuerpo y en ese momento no puedes hacer nada. He leído, he investigado y he hablado con expertos del tema y les puedo decir que para que esto no nos afecte, todo va de la mano con la vibración elevada”, aseguró la modelo en el clip de su cuenta oficial de Instagram.

De igual manera, la celebridad apuntó que estas malas energías se podían pegar en lugares muy concurridos o visitados por multitudes de personas, ya que el contacto permitía que todo este flujo de vibraciones se uniera.

“Cuando tú bajas tu vibración, ya sea porque consumes drogas o estas en un periodo de tristeza, o cuando visitas lugares muy concurridos como conciertos o iglesias, se te pegan esas energías. Todo el tiempo se están alimentando de los humanos, parece una película, pero es verídico”, afirmó Natalia, haciendo énfasis en aquellos que son escépticos y dudan de los testimonios.

La recomendación que dio la paisa fue mantener las vibraciones altas, tratar de conservar buenos hábitos alimenticios, una distancia con las sustancias psicoactivas y llevar una limpieza constante de los espacios personales como el hogar o la oficina de trabajo.

“Es estar manteniendo su energía elevada, un trabajo diario de estar tranquilo, de no ver noticias para no estar angustiados, es tener una vida equilibrada y saludable, pues la mala alimentación y las drogas nos afectan”, dijo la artista en su post, donde agregó que no quería tocar este tema por encima, sino que le gustaría darle más profundidad para que no fuera contraproducente.