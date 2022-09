Video | “Me empieza a manosear”: el escalofriante relato de Yina Calderón en sus redes sociales

Yina Calderón fue protagonista de diversas noticias en redes sociales luego de que sus contenidos tomaran relevancia entre los usuarios de los escenarios digitales. Las distintas polémicas que la rodearon, la llevaron a ser centro de noticias.

Recientemente, la exprotagonista de Nuestra Tele 2013 llamó la atención de sus fieles seguidores de Instagram con un inesperado video que publicó, donde relató una incómoda situación que lleva atravesando desde hace un tiempo. La colombiana usó su cuenta oficial para hablar de lo que viene pasándole mientras duerme, enfocándose en las sensaciones extrañar que vive.

De acuerdo con lo que quedó registrado en el clip, la huilense afirmó que no está tranquila con esta experiencia, la cual catalogó como inexplicable, ya que se volvió algo constante y poco llevable. A pesar de que buscó una respuesta lógica para lo que sentía, la empresaria de fajas no logró hallar qué pasaba en sus horas de sueño y aún conserva la zozobra sobre qué sucede.

Según relató en su perfil, Calderón afirmó que este escalofriante momento lo puede describir como que “se le sube un muerto”, debido a las sensaciones que la invaden por las noches. La creadora de contenido puntualizó que le genera muchos nervios esta situación, por lo que en varios casos termina llorando y buscando refugio en sus seres queridos.

“Me viene ocurriendo hace, más o menos, un mes, me ocurrió la semana antepasada. El año pasado ya me pasaba, se los había comentado a ustedes y de un momento a otro, paró. Pero, otra vez estoy en la misma, nenés… Se me está ‘subiendo el muerto’, así se llama la teoría, me da escalofrío y me dan ganas de llorar”, señaló en el video.

En las imágenes mencionó que en las últimas horas algo ocurrió y la hizo reaccionar, ya que todo pasó a ser un tema más íntimo y personal. La influencer habló de la parálisis del sueño, basándose en esto para explicar cómo se sintió en un incómodo momento.

“Estaba en mi cama cuando se me subió, me puse a orar. Y ayer fue terrible, no pude dormir, se me subió dos veces. Se conoce como ‘parálisis del sueño’, pero en mi caso es muy extraño, porque siento que se me sube y me empieza a manosear y trata de meterme la parte íntima en la cola. ¡Horrible, horrible! No sé qué hacer, no sé a qué se deberá, necesito que ustedes me ayuden. Me da miedo hasta acostarme a dormir, porque se me sube”, afirmó la empresaria, para después comentar que su novio estuvo a su lado y aun así no pudo ayudarla.

“Sé que mi novio está al lado y yo trato de hablar, y él no me escucha. Mi mamá y yo estuvimos buscando por internet, decía que supuestamente se despierta primero el cerebro y no el cuerpo. Pero no, nenés, no debe ser eso porque yo siento que es algo peludo, como que me manosea… Estoy muy preocupada, porque ayer no dormí; yo rezaba, me quedé dormida y volvía y se me subía, entonces ya estoy como azarada. Necesito que ustedes me ayuden, a ver qué puedo hacer, porque ya me preocupa”, indicó la exprotagonista, donde plasmó su angustia.

Para finalizar el contenido, Yina aseguró que no consume ningún tipo de drogas y tampoco es creyente de lo paranormal, pero esta experiencia la tiene bastante nerviosa y alarmada.

“Preocupada, porque yo no consumo drogas, al contrario de lo que ustedes piensan; nunca he probado la droga, no me gusta el cigarrillo. Tomo como una persona normal… Yo no soy una mala niña, tengo mis defectos, como cualquier ser humano. No me gusta la brujería, no me gustan nada de esas mar#$%”, concluyó, donde señaló que recibió recomendaciones sobre orar y confiar en Dios para alejar estas malas energías de su vida.