“No me va a decir cómo me tengo que comportar”: la ‘barbie colombiana’ a Yina Calderón

Un nuevo escándalo se suma a la larga lista de los que ha protagonizado Yina Calderón y Yoli Álvarez, conocida como la Barbie colombiana, quien antes fue parte de las mejores amigas de Epa Colombia. En las últimas horas se conoció un video en el que Álvarez señaló que ella, como buena chismosa, habla sobre la información que recibe y que nadie, mucho menos Yina Calderón, debe salir a decirle cómo actuar.

La declaración se dio luego de que Álvarez recibiera un sinfín de críticas e incluso comentarios de Calderón por haber señalado que Calderón y Víctor Ocampo, conocido como el rey de las extensiones, sostuvieron una relación sentimental.

Además, la ‘barbie’ lanzó algunos juicios sobre la apariencia de Ocampo, algo que no cayó muy bien en la familia del empresario.

A través de sus InstaStories, la reconocida Barbie colombiana realizó una dinámica de ‘preguntas y respuestas’ con sus más de 63.000 seguidores, en la que le preguntaron sobre la opinión que tiene de Yina Calderón. Las respuestas estuvieron cargadas de indirectas para la empresaria, debido a la calidad de los comentarios que hizo en contra de la empresaria. En un primer momento, en su dinámica de preguntas, la ‘barbie’, preguntó por la opinión de sus seguidores sobre Yina Calderón.

“¿Qué opinas de Yina Marcela Calderón Osma?”, y agregó su opinión al respecto. “Ella está loca, esa peladita está loca. Se metió en una tarima a interrumpir un cantante… Ella quiere al uno, quiere al marido del otro, metiéndose por allá cuchicheando mamita porque me ha llegado un bochinche en primicia de que ella, cuando fue la inauguración de una peluquería por ahí X, andaba metida en el carrito con el rey de las extensiones taque taraque taque”.

La mujer también añadió que la influenciadora se involucró en repetidas ocasiones con Ocampo y mencionó que él tenía orientaciones homosexuales. “O sea, yo tampoco entiendo a la persona que tiene de todo y se ve más mujer que nosotras”.

Aparentemente, recibió un sinnúmero de críticas de parte de Ocampo y Calderón, incluso, ‘el rey de las extensiones’ señaló que a él no le importaba que se metieran con él, pero que no dejaría pasar que se metieran con su familia.

“Yo no voy a permitir que un mal comentario y un chisme, vaya a afectar a mi familia. Conmigo si métase, díganme lo que les dé la p#t@ gana, pero a mi familia la dejan quieta, me hacen el favor… Para nadie es un secreto que ella me ayudó a surgir en este mundo de las redes sociales”.

Ante los ataques y críticas, la ‘barbie’ no se quedó callada y le mandó mensajes muy claros a Yina Calderón.

“Ay miré, cómo se llama esa niña? Se llama Yina? A mí si me denuncian la cuenta no me voy a poner a llorar tres meses como hizo usted. A mí me va y me viene, yo no como de esto, a mí me da igual. Vuelvo y creo otra, yo soy la que soy, vuelvo y subo, vuelvo y doy lora, así como usted. A usted no hay quien la pare con su lengua haciendo show, destruyendo a la una, destruyendo a la otra. Pero cuando llega alguien y la peina ahí si no le gusta. Pues coman mamey”, indicó en primer momento Álvarez.

Y continuó señalando que ella tenía información sobre la relación que mantenía Calderón y Ocampo.

“Inventando nada, a mí me llegan los informes (...) yo lo que hago, como toda buena vecina chismosa, es contarles e informarles. Yo no estoy destruyendo ningún hogar. Bueno, si él se hace las cosas, si ustedes hacen las cosas mal hechas, que por eso es que la esposa del Rey de las extensiones te detesta tanto, por algo será”, y agregó que a ella no le van a decir cómo comportarse.