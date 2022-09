Yina Calderón reveló cómo fue su última cirugía: “He estado muy mal”

Yina Calderón es una de las influencers más populares en la farándula colombiana. La también DJ y empresaria suele ser noticia a raíz de sus escándalos y roces con otros famosos en redes sociales, así mismo, por sus cirugías estéticas, que son otro tema de interés para sus miles de seguidores.

Hace unos días, Calderón pasó nuevamente por el quirófano para someterse a una cirugía de glúteos, sin embargo, según les comentó a sus seguidores, no fue por “vanidad”, sino debido a una sustancia que ella tiene en su cuerpo desde hace ocho años; la misma con la que luchó la presentadora Jessica Cediel: los biopolímeros.

“Llevo padeciendo los biopolímeros hace años, no culpo a la persona que me los puso porque siento que Dios se encarga de eso y yo también tuve la responsabilidad (...) Empezó una pesadilla para mí, así que espero que termine (...) Hoy cierro un capítulo muy importante para mí y estoy muy contenta porque vuelvo a poner mis prótesis, después de casi dos años”, detalló la influencer antes de ingresar a la sala de operación.

Tras haber superado con éxito la cirugía, Calderón ahora avanza en su recuperación. No obstante, el proceso no ha sido fácil. A través de sus historias de Instagram, la empresaria compartió con sus seguidores qué consecuencias le dejó el paso por el quirófano.

“Quiero contarles que me fue bien en la cirugía. El proceso estuvo fuerte... Ya luego les mostraré. Estoy bien de salud, me fue bien gracias a Dios, porque cuando uno entra al quirófano uno dice: ‘jue$#@ no me despertaré', porque la cirugía es un riesgo, sea con el cirujano que sea, pero si es de quedarse en un quirófano, usted se queda”, expresó la influencer.

Calderón confesó que se ha sentido “muy mal” en estos días, pero también afirmó que no es de las personas que llora, pues no le gusta que la gente la vea “en la mala”. Finalmente, puso su caso como ejemplo para transmitir una reflexión a sus seguidores.

“No hay que jugar con esto y es mi deber advertirlo. Para que ustedes caigan en cuenta de lo que pasó y que no se inyecten nada”, enfatizó la DJ y empresaria.

La influencer contó que quiere tomar un buen tiempo para recuperarse y que sus seguidores puedan ver, más adelante, el tamaño que escogió para su cola. “Si me van a criticar, que me critiquen. Yo estoy feliz con el tamaño que escogí. Lo mostraré en su momento”, concluyó.

Primer resultado de la cirugía

A través de historias en Instagram, la mamá de Yina Calderón, la señora Merly Ome, habló sobre el procedimiento quirúrgico al que su hija se sometió. Según sus declaraciones, la cirugía salió bien y confesó que pudo ver los glúteos de la influencer.

“Le quedó una cola superbonita”, dijo Merly Ome.

Por ahora, la creadora de contenido entró a etapa de recuperación de la cola que, según su mamá, “la necesitaba”.

Hay que decir que la figura pública es una de las influenciadoras más polémicas del país. Entre sus últimas apariciones, se hizo viral un video en el que Calderón, aparentemente en estado de embriaguez, menciona que desea restablecer su relación con Epa Colombia, hecho que generó sorpresa entre los seguidores de las dos mujeres.

“Parce, yo me he puesto a pensar, aquí con los traguitos en la cabeza, que yo debería hacer ‘las paces’ con la Epa…”, dijo.

Tras sus primeras declaraciones, hay quienes dicen que las palabras solo fueron dichas, ya que la exprotagonista de novela se encontraba bajo los efectos del alcohol.