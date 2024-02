Actriz de ‘Arelys Henao’ reveló vivir un infierno por cita de internet: “Se volvió una pesadilla”

¿Cuál es el elenco de ‘Arelys Henao’, la novela?

Actriz de Arelys Henao confesó tener una mala experiencia con cita de internet

“Mónica me metió en una página y la única experiencia que tuve fue miedosisíma. Resultó ser un señor muy obsesivo [...]. Era un tipo menor, pero se veía mayor en fotos. Yo me encontré con él para conocerlo y resultó ser un tipo muy joven, pero con problemas no sé de qué clase”, afirmó Cossio.

A lo que agregó: “Y aunque lo vi solo esa vez, se volvió una pesadilla porque empezó con una búsqueda obsesiva. Se buscó hasta mi apartamento y por eso hasta ahí llegué yo. Eso me pone de una ansiedad y unos nervios que yo no soy capaz de manejar”.

View this post on Instagram

“Uno cree que el amor es exclusivo de la juventud y resulta que ese sentimiento, la atracción y todo eso existirá hasta que el ser humano esté vivo. Yo me he enamorado un montón de veces porque soy muy enamoradiza y siempre me trago, entonces siempre que termino con una relación me quedo con la tusa”, aseguró Carmenza.