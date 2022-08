Actriz de ‘La rosa de Guadalupe’ murió en accidente de tránsito

El pasado fin de semana, un accidente de tránsito terminó con la vida de Aranza Peña, la joven actriz mexicana recordada por su participación en múltiples entregas de ‘La rosa de Guadalupe’ y ‘Como dice el dicho’, dos producciones del país azteca que tuvieron gran acogida en la pantalla chica en Colombia.

Según informaron medios internacionales, el fatal suceso ocurrió en la madrugada del sábado 6 de agosto, en el estado de Oaxaca, en México, lugar de origen de la artista. El relato de los hechos compartido por el medio mexicano Univisión indica que el vehículo en el que se movilizaba la actriz colisionó contra un poste, por las calles de Salinas Cruz.

Una de las hipótesis informadas por la prensa señalan que presuntamente Aranza Peña iba conduciendo el auto cuando no pudo mantener el control del mismo, que iba en aparente exceso de velocidad, por lo que terminó estrellándose. Pese a recibir la atención médica pertinente, la mexicana de 25 años falleció.

De acuerdo con el diario El Sol de México, el accidente sigue siendo investigado por las autoridades correspondientes para determinar la causas que lo originaron.

Reacciones tras la muerte de Aranza Peña

La joven promesa de la actuación era famosa en México, país en el que tuvo la oportunidad de adentrarse a una edad temprana en el mundo de la televisión, siendo La rosa de Guadalupe una de las primeras producciones que le valieron el reconocimiento de la audiencia.

Aranza Peña se había formado para ser actriz y uno de los pasos que dio en su camino fue precisamente en el Centro de Educación Artística de Televisa, institución que también lamentó el suceso a través de sus redes sociales oficiales.

“Con profunda pena nos unimos al dolor que embarga a la familia y amigos de @AranzaPena por su sensible fallecimiento DEP (Descanse en paz)”, escribieron.

“No importa cuánto se viva, sino cómo se vive; si se vive bien y se muere joven, se puede haber contribuido más que una persona hasta los ochenta años, preocupada solo de sí misma”, trinó Andy Lo, conductor de CeaTelevisa, citando a Martin Luther King y compartiendo un emotivo homenaje en video, como honor a la vida de la artista. En las imágenes se observa a Aranza Peña interpretar una canción.

“No importa cuánto se viva sino cómo se vive, si se vive bien y se muere joven, se puede haber contribuido más que una persona hasta los ochenta años preocupada sólo de sí misma.” #MartinLutherKing



Su última foto en redes sociales la publicó en su cuenta oficial de Instagram el viernes 5 de agosto, poco antes del accidente de tránsito que terminó con su vida. Aranza Peña se encontraba en un ascensor y aprovechó el espejo de este para tomarse una foto previo a salir.

Tras difundirse la información, varias personalidades de México lamentaron lo sucedido. Uno de ellos fue el actor Franco Touceda, quien en la última publicación de la joven actriz le escribió que la iba a extrañar mucho. Isa Castro, de Acapulco Shore, fue otra de las famosas que se pronunció frente al trágico deceso de la joven. “Me acabo de enterar del fallecimiento de Aranza Peña, a pesar de no conocerla, estas cosas siempre me pegan. Alguien tan joven. Hoy estamos, mañana no sabemos. Disfruten cada día como si fuera el último y limpien su corazón”, dijo.

Dicho post ha sido utilizado por varios seguidores de La rosa de Guadalupe para enviarle condolencias a los familiares de la joven y expresar su tristeza por lo sucedido. “No te conocí, pero me dolió. Descansa en paz, Aranza, eras alguien con mucha luz. Mucha fuerza a tus papis”. Vuela alto pequeña”. “Descansa en paz, bonita”. “Sube una historia más y dinos que todo es mentira”, fueron algunas de las reacciones que tuvieron algunos de los seguidores de la joven actriz.

La rosa de Guadalupe se convirtió en uno de los programas más vistos por la comunidad hispanohablante. Esta producción mexicana retrata casos de personas del común que experimentan algún milagro relacionado con la Virgen de Guadalupe. Uno de los argumentos de esta producción está basado en la leyenda que afirma que después de pedirle un deseo a la “Patrona de México” se le debe poner una rosa blanca.