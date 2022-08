Murió Olivia Newton-John, actriz de la película ‘Grease’, a los 73 años

Foto: THE GROSBY GROUP

Foto: THE GROSBY GROUP

La industria del cine se encuentra de luto tras el lamentable anuncio de la muerte de Olivia Newton-John, protagonista de la famosa cinta ‘Grease’, a los 73 años. Su paso por la escena artística marcó una huella importante entre el público, convirtiéndose en uno de los grandes rostros de los años 70.

De acuerdo con lo que se dio a conocer de forma pública, el esposo de la artista, John Easterling, fue el encargado de revelar detalles de la muerte de la celebridad, quien perdió la vida en la mañana del lunes. Según se informó en un comunicado que salió a la luz, la celebridad pasó las últimas horas de vida en su rancho, ubicado al sur de California, Estados Unidos.

“Olivia Newton-John falleció pacíficamente en su rancho en el sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos. Pedimos a todos que por favor respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil”, se puede leer al inicio de la publicación que se realizó en la cuenta oficial de Instagram de la actriz.

En este texto se puede apreciar unas emotivas palabras que dedicó la familia de la artista, donde se menciona directamente la lucha que tuvo Olivia contra el cáncer de mama y las recaídas que lidió por varios años.

“Olivia ha sido un símbolo de triunfos y esperanza durante más de 30 años compartiendo su viaje con el cáncer de mama. Su inspiración curativa y experiencia pionera con la medicina vegetal continúa en el fondo de la Fundación Olivia Newton-John, dedicada a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer”, se lee en el comunicado emitido por la familia.

Al finalizar este mensaje, se le pide a los conocidos y seguidores que en lugar de enviar flores a la fallecida famosa, dediquen alguna donación a este proyecto que inició años atrás por un bien común para quienes padecen esta enfermedad.

“Olivia es recordada por su marido, John Easterling; su hija, Chloe Lattanzi; su hermana, Saraj Newton-John; su hermano, Toby Newton-John; sus sobrinas y sobrinos Tottie, Fiona y Brett Goldsmith; Emerson, Charlie, Zac, Jemery, Randall y Pierz Newton-John”, concluye el post.

Newton-John, desde los años 90, combatió el cáncer, luego de que le fuera diagnosticado y tuviera que frenar parte de sus proyectos artísticos. Tras largos tratamientos a los que se sometió, la actriz logró recuperarse y emprendió un fuerte camino por defender las investigaciones sobre el cáncer y otros problemas de salud que acaban con vidas.

Su activismo quedó marcado entre el público, el cual apoyó sus iniciativas e ideas para ayudar a quienes atravesaban un crudo momento con la salud.

La célebre actriz conquistó el corazón de millones de personas en el mundo con su belleza, talento y versatilidad frente a la cámara, catapultándose a escenarios inimaginables. Poco a poco su nombre fue tomando potencia entre artistas, por lo que su partida deja dolor y nostalgia en quienes disfrutaron de su voz y actuación.

Su presentación estelar en la icónica película de 1978 será recordada por miles de seguidores, quienes actualmente siguen disfrutando y cantando temas como ‘You’re the one that i want’, el cual ha sido centro de toda clase de reacciones por lo contagioso y único que es.

Su rol de ‘Sandy’ en el filme, donde compartió protagónico con John Travolta, quedará en la memoria de los amantes de estos clásicos del cine.

Olivia Newton-John también brilló en la industria del cine con su participación en proyectos como ‘tal para cual’, ‘Una mamá para Navidad’, ‘Glee’, ‘Xanadu’, ‘El Muy Excelente Sr. Dundee’, ‘Romance navideño’, ‘Una chihuahua en Beverly Hills 2′ y ‘Cara a cara’.

Su voz será recordada por su proyecto ‘Physical’.