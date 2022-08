¿Jennifer López y Ben Affleck se separan? Crecen los rumores

Jennifer López y Ben Affleck se convirtieron en una de las parejas más comentadas de los últimos meses debido a la inesperada decisión que tomaron de unir sus vidas con una boda en Las Vegas, lejos de los medios y los curiosos. Ambas celebridades despertaron todo tipo de reacciones con esta noticia, ya que su reencuentro amoroso les abrió paso a un futuro que pocos se imaginaban.

Recientemente, luego de ser protagonistas de distintos memes en las plataformas digitales por la luna de miel que vivieron, el matrimonio volvió a llamar la atención de sus fieles seguidores con información que comenzó a circular sobre una supuesta separación entre los famosos que se llevaría a cabo en los próximos días.

En medio de la confusión que surgió entre los usuarios de redes sociales con los rumores de esta “separación”, portales internacionales compartieron detalles del momento que viven ambos actores al interior de su relación. Según con lo que se reveló, por mutuo acuerdo, los artistas decidieron separarse unos días para fortalecer el vínculo sentimental que crearon y así extrañarse más.

De acuerdo con lo que salió a la luz en la prensa, esta idea surgió en los esposos como una ayuda extra dentro de su matrimonio, dando espacio para sus proyectos y actividades, sin afectar la química que han construido desde que se dieron la segunda oportunidad.

Entre los detalles que se mencionaron, Affleck y López optaron por esta alternativa para enfocarse también en sus carreras artísticas y profesionales, crecer aún más en cuestiones económicas y conservar el toque de un noviazgo, donde los involucrados generan expectativas en los encuentros que se planean y se desean.

Una fuente cercana a la pareja dio declaraciones a Hollywood Life, explicando que la decisión de las celebridades parte de “no dejar perder la magia” que existe en las relaciones. La finalidad es “extrañarse más” y fortalecer la conexión a la distancia de una forma positiva.

“Lo que hace que su relación sea tan única es que saben más que nadie las demandas que conlleva hacer lo que hacen. De hecho, creen que pasar tiempo separados los hace más fuertes y es perfecto porque cuando están separados, están ganando una cantidad extrema de dinero. Es una situación donde ambos ganan”, compartió el medio internacional.

Pese a lo particular que ha sido la noticia entre los fanáticos de ambos famosos talentos de Hollywood, muchos afirman que esta separación temporal ayudará bastante a que los dos continúen creciendo en sus trabajos dentro de la industria y fortalecerá el vínculo sentimental que llevan desde hace varios meses.

Varias personas han comentado sobre este cambio que atravesará el matrimonio, ya que consideran que en este momento es esencial que los dos compartan y se conozcan aún más en un espacio personal y de convivencia.

La pareja no se ha pronunciado al respecto, dejando en el aire cómo manejarán la distancia al interior de su unión. Por el momento habrá que esperar qué sucede y cuáles detalles se dan a conocer sobre los reencuentros que tendrán, derrumbando rumores sobre el fin de su amor.

Ex de JLo lanza pullas sobre la boda con Ben Affleck

Tras la boda, apareció el cubano Ojani Noa, quien fue el primer esposo de Jennifer López. Lo hizo para lanzar fuertes declaraciones en contra de la artista. Dijo que, supuestamente, estaba feliz de que ella hubiera vuelto con el actor Ben Affleck, pero que tenía “la sensación de que esto no durará”.

“A Jen le encanta estar enamorada, pero ha estado comprometida seis veces. Ben es el cuarto marido. Yo fui el marido número uno y ella me dijo que era el amor de su vida. Cuando nos acostamos en la cama en nuestra noche de bodas, ella dijo que estaríamos juntos para siempre. Estoy feliz de que haya vuelto con Ben, pero tengo la sensación de que esto no durará”, dijo Ojani Noa a The Mail on Sunday.