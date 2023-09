Alejandra Giraldo y Andrés Montoya revelan la verdadera relación que tienen detrás de cámaras

Ante estos comentarios, tanto Alejandra como Andrés se encargaron de revelar la verdad de su relación ante las cámaras del programa de entretenimiento del mismo canal, La Red. En un el video y durante la conversación, Andrés Montoya mencionó que conoce a Alejandra desde la universidad, pues estudiaron juntos en Medellín, pero eran tiempos de estudio y cada uno estaba en grupos y cosas diferentes, pero mantenían una relación cordial de compañeros, “No éramos cercanos, pues la relación era cordial de compañeros, pero no éramos amigos” , confirmó Alejandra.

En una de las emisiones al aire, Alejandra tuvo un percance con su voz, pues estaba saliendo de una gripa muy fuerte y le dio un ataque de tos, por lo que le pidió a Andrés que le ayudara y él accedió dándole la mano y luego hablando, no sin antes mostrar ante La Red que este evento le había dado mucha gracia y que sintió que en un momento Alejandra por dentro le dijo “no me dé la mano, hable por mí” y ambos se rieron.

Alejandra resaltó que: “Andrés es absolutamente empático, eso me sorprende, es una persona súper detallista. Yo estuve incapacitada por mi cirugía de explantación y me mandaba brownies, estaba pendiente de mí, es una persona súper detallista y súper protectora con las personas que están a su alrededor”.

A lo que Andrés también añadió: “Inicialmente, cuando llegué ella dispuso todo para que me sintiera como en mi primera casa o como en casa entonces ella decía ‘yo te voy a consentir’ y empezó a traerme fruta, me traía algunas veces desayuno” y luego intentó dar una definición de Alejandra, pero no encontraba las palabras mientras se reía y Alejandra le decía “diga lo que va a decir”, y él respondió “Ale es una mujer que, cómo nombrarlo, es muy espontánea y habla con todo su ser todo el tiempo, entonces ella desde su expresión visual con sus ojos así bien abiertos…”, y Alejandra lo interrumpió diciendo que él le hacía bullying por su mirada, pero mientras tanto ambos se reían en el set.