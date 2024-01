Alerta reveló cómo fue su retiro de Sábados Felices y por qué demandó al Canal Caracol

En su momento se dijo que los motivos de su salida fuero n porque no se le renovó el contrato debido a diferencias con algunos directivos del canal, información que recientemente confirmó en entrevista con el portal web Kienyke, donde mencionó que, “ En un momento dado, no aparece mi contrato en el 2018, yo considero que era una represalia por todo lo que venía haciendo ”.

Tras su salida injustificada, y aunque tuvo tres citaciones con el canal para hablar del tema, pero al sentir que “ Me citaron tres veces a Caracol, las tres veces fui y sentí que me estaban tomando del pelo ”, Alerta inició un proceso legal contra el canal, el cual duró seis años para poner ganar en primera instancia la demanda al Canal Caracol.

Lo que ganó Alerta de la demanda a Canal Caracol

“El fallo habla de unos valores económicos importantes, pero eso no es lo que me llama la atención. Lo que me llama la atención en este fallo y que de pronto no puede ser tocado en un futuro en otras instancias son los derechos adquiridos, el derecho a una pensión, a unas cesantías, a unas vacaciones, son esos temas jurídicos de los que estoy muy orgulloso”, mencionó el periodista al medio anteriormente mencionado.