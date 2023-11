Alina Lozano confesó que Jim Velásquez se fue de la casa tras primera pelea como esposos

Tras regresar de la luna de miel, la protagonista de Pedro, el escamoso (Caracol Televisión) sorprendió a todos sus seguidores y confesó que su marido se fue de la casa. Asimismo, señaló que no habla con el joven influenciador desde hace unos días.

“Sé que está con los papás, pero no se comunica conmigo. Entonces, miren, me quité la argolla. En tú cara Jim, y me la pongo cuando aparezcas. Él hace este tipo de cosas”, apuntó inicialmente Lozano en la pieza audiovisual, que recibió decenas de comentarios.