Amparo Grisales volvió a despacharse contra Margarita Rosa y la mandó callar en redes

La jurado de ‘Yo me llamo’ aseguró en diciembre pasado que no estaba de acuerdo con algunas posturas políticas de la vallecaucana.

Margarita Rosa de Francisco, que ha estado bastante activa en las diferentes redes sociales en los últimos meses, sorprendió este jueves a todos sus seguidores y compartió una pequeña reflexión en su cuenta personal de Twitter.

“Uno le puede decir a alguien ‘cállese’ cuando no tiene el poder para hacerla callar a la fuerza”, escribió la reconocida artista, que recibió cerca de 120 comentarios en pocos minutos.

Una de las primeras personas en reaccionar a estas palabras fue Amparo Grisales, la cual volvió a despacharse en contra de la vallecaucana y aprovechó la frase que compartió para mandarla callar.

Mediante una publicación en Twitter, la exigente jurado de Yo me llamo (Caracol Televisión) también aseguró que Margarita Rosa ha negado últimamente la amistad que tuvieron durante muchos años, ya que trabajaron juntas en varias producciones nacionales.

“Entonces, ‘cállese hermana’. No me gusta ese tipo de fuerza y menos usada cuando se tiene ‘poder’. ¡Respire, amiga! (aunque según usted, nunca lo fuimos). Abrazo de Luz, Rosa”, puntualizó la experimentada actriz.

Amparo Grisales, quien también participó en la última película de El paseo, habló en exclusiva con SEMANA en diciembre pasado y reveló algunos detalles de su vida personal. Además, contó lo que pensaba actualmente de Margarita Rosa de Francisco.

— Amparo Grisales (@Amparo_Grisales) February 24, 2022

“Yo no quisiera hablar de ella, porque después los petristas me atacan. Todo lo que diga será usado en mi contra. Cada cual toma sus decisiones de vida, me parece muy raro que sea tan activista”, manifestó inicialmente.

Luego, agregó: “Era una chica a la que solo le gustaba el deporte y estar al frente del espejo para ver si se le ablandaban los músculos, pero no sé en qué momento se volvió tan política y entendedora de la política”.

La actriz aprovechó el informal diálogo con este medio para señalar que muchas de las afirmaciones que publica la vallecaucana en las redes sociales le parecen desatinadas. Sin embargo, puntualizó que respeta profundamente sus diferentes opiniones, así no esté de acuerdo con ellas.

“No me gusta verla dar declaraciones tan desatinadas y no me gusta contestarle por las redes, pero a veces se desubica un poco y eso fue lo que ella eligió. La desconozco, pero la respeto. Cuando me la encuentro, la abrazo con mucho cariño”, precisó.

Pese a que no le gusta hablar mucho de política, la artista manizaleña señaló que no votaría por Gustavo Petro en las próximas elecciones presidenciales, que se llevarán a cabo en mayo de 2022.

Grisales, de igual manera, indicó en SEMANA que le gustan las ideas del exrector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, quien compartió la entrevista en su cuenta personal de Twitter.

“Petro no me gusta, porque no mira a los ojos cuando uno habla con él. A mí no me da confianza la gente que no te mira a los ojos y que no te saluda de un buen apretón de manos. Alejandro Gaviria me parece chévere”, concluyó.