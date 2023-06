Andrea Valdiri rompe el silencio y destapa lío legal con Lowe León por exponer a su hija

Andrea Valdiri se convirtió en tendencia hace unos días en las distintas redes sociales, debido a que se conoció oficialmente el resultado de la prueba de ADN que le practicaron a la pequeña Adhara, su hija menor, confirmando así que el cantante Lowe León es el padre biológico de la menor.

“Confirmamos el resultado positivo del 99,9 %, con respecto a la prueba de paternidad practicada a Lowe León y la hija menor de edad de nuestra representada Andrea Valdiri. Este resultado se obtiene después de que este negara la paternidad”, precisó el equipo legal de la influenciadora.

Andrea Valdiri tiene que enfrentar un nuevo episodio en su disputa contra Lowe León - Foto: Instagram

Igualmente, el artista de música popular reapareció esta semana en Buen día Colombia (Canal RCN) y señaló que él no puede hablar mucho sobre el proceso que están adelantando actualmente. Sin embargo, dio a entender que la idea es darle sus apellidos a la bebita y poder tener la posibilidad de compartir tiempo con ella.

El barranquillero también aprovechó el diálogo con el matutino para comparar su propia experiencia paterna con la situación que está viviendo, reafirmando que él está dispuesto a llevar a cabo el rol que por ley le pertenece.

“Es un tema delicado que lleva un proceso bastante largo desde hace un año. Solo espero que, ese restablecimiento de derechos como padre se pueda dar porque soy el papá de Adhara. No tuve a mi papá y sé la importancia que tiene que un padre esté presente en la vida de un hijo”, manifestó León.

Lowe León rompió en llanto en TV - Foto: YouTube: Caracol TV

El artista no aguantó las lágrimas al hablar de su hija - Foto: YouTube: Caracol TV

Mediante su cuenta personal de Instagram, la creadora de contenidos no se quedó callada ante estas declaraciones y le respondió rápidamente al artista. Asimismo, destapó el problema legal que tienen por exponer a Adhara en los medios de comunicación.

“Hay un tema que había quedado con abogados, que de un tiempo para acá dejé de tocar en redes porque hay una menor de por medio, mi hija ‘Dharita’. Hay acuerdos que debemos de cumplir. Pero siento que el señor ha salido a hablar muchísimo en todos los medios últimamente y siempre habla de la niña, entonces siento que esa parte no se está respetando”, expresó inicialmente.

Luego, sentenció: “Si tú quieres que te conozcan porque eres artista, cantante, modelo o lo que sea, no metas tus temas personales y menos cuando hay un proceso. ¿Qué pasa con los acuerdos? No está cumpliendo, en todas las entrevistas he notado que dice: ‘Esta es la última vez que voy a hablar’. No quieres llevar una buena relación, las cosas las estás llevando por conveniencia y te estás victimizando”.

Andrea Valdiri se despachó en contra del cantante - Foto: Instagram: Andrea Valdiri

La firma de abogados Victor Mosquera Marín, que representa legalmente a la barranquillera, emitió este sábado un comunicado de prensa en el que señaló que el cantante utilizó esa exposición en los medios de comunicación para victimizarse.

Además, el equipo jurídico de la reconocida influenciadora insistió que el proceso continúa y que su cliente no se va a volver pronunciar sobre este tema en ningún tipo de programa de entretenimiento, ya sea digital, televisivo o radial.

“Recordemos que la que presentó la demanda fue Andrea Valdiri. continuaremos con los procesos judiciales que están en curso y realizaremos las acciones legales pertinentes de rectificación y protección a una menor de edad”, concluyó.