Angélica Blandón se despachó contra sus ‘haters’ con video bailando en ropa interior

Angélica Blandón sorprendió con video bailando en ropa interior

“Nuevamente la invitación es... Si ustedes están siguiendo una persona que les genera tanta rabia, tanta repulsión, tanta incomodidad, no la sigan, no la sigan porque los únicos afectados son ustedes”, afirmó.

“Me gusta más mi cuerpo, mis nalgas, mi abdomen. Como quiera que esté, me gusta mucho más y creo que eso es lo único que he tratado de expresar en estas redes como la felicidad y la conformidad que tengo hoy por hoy conmigo misma”, agregó.

“Estoy muy feliz con las elecciones que he tomado, algunas equívocas, pero he aprendido de ellas. Cada día me siento mejor conmigo misma y no muestro calzones o me desnudo para buscar seguidores”, resaltó argumentando que lo hace porque le gusta aparecer tal como es describiéndose como una mujer excéntrica. “Tiene que ver con la bondad”, añadió extendiendo una invitación para trabajar en el amor propio.