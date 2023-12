“Angustia”: vidente Ayda Valencia habla sobre los últimos minutos de vida de Mauricio Leal y su madre

“No sé cuántas puñaladas o cuántas heridas tenía, porque sé que fueron muchas, pero no tengo la sensación de dolor contundente en sí, sino que estuviera anestesiado y que no pudiera defenderse”, expresó.

Película en Netflix sobre el crimen de Mauricio Leal divide opiniones

“Casos de horror como el de Mauricio y Marleny no pueden seguir repitiéndose. Por eso es importante hablar de ellos, analizarlos, entenderlos. Tenemos que aprender de esta tragedia. Porque no queremos que se repita. Porque no queremos que nadie se vuelva a encontrar en la posición de Mauricio, Marleny o incluso de Jhonier. Decidimos hacer esta película de manera respetuosa, lejos del amarillismo, con un punto de vista particular, sin revictimizar a las víctimas ni glorificar a los victimarios. Quisimos analizar las dinámicas del abuso y, al mismo tiempo, honrar a Mauricio Leal y a Marleny Hernández. Quisimos manifestarles nuestra admiración, trascender su tragedia y celebrar su vida. Con esta película, quisimos escribirle un homenaje a Mauricio, a su mensaje y a su ejemplo”, agregó Juana del Río.