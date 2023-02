Aparece video del fiestón en casa de Shakira por su cumpleaños; se le vio muy bien acompañada

Shakira volvió a ser el principal foco de los medios de entretenimiento, debido a que este jueves 2 de febrero cumplió 46 años, una fecha que también es bastante importante para Gerard Piqué, quien nació el mismo día que la cantante colombiana, pero con una década de diferencia.

Igualmente, esta era la primera vez que la barranquillera soplaba las velas sin el exfutbolista, luego de 12 años de relación sentimental. Asimismo, como se había rumoreado, la cantante quiso celebrar su natalicio por todo lo alto, con un fiestón de los que marcan época.

La cantante celebró su cumpleaños por todo lo alto - Foto: Europa Press

A la reunión asistieron sus familiares, sus mejores amigos y sus seguidores, que se concentraron a las afueras de su casa en Barcelona para cantarle el cumpleaños feliz, justo antes de que el cielo se llenase de fuegos artificiales en honor a la colombiana.

La celebración contó con un completo catering, con cajas de vino, refrescos, numerosos canapés e incluso mesas de plástico plegables para que todo estuviese a mano para los invitados. Además, recibió varias tortas, entre ellas dos personalizadas que le regalaron dos famosos programas de televisión.

Durante todo el día fue incesante el goteo de invitados que, cargados con regalos para la homenajeada, fueron llegando a la casa de Shakira para asistir a la fiesta. Beatriz Matallana, Alejandro Sanz y el exjugador del Barça Patrick Kluivert, que confesó que no había felicitado a Piqué, fueron algunas de las figuras públicas que asistieron a la fiesta.

El artista español estuvo en la fiesta de Shakira - Foto: Instagram @shakira

@RadioPlaneta969 Feliz viernes chicos vieron

a Shakira bailando en su fiesta de cumpleaños es lo mejor que mirarás el día de hoy. 😎pic.twitter.com/QDI413ZUAR — ᕼᘮᘐ〇™ (@hugo_extrem) February 3, 2023

Este viernes, por otro lado, se conoció un video de la rumba que se llevó a cabo en la mansión de la colombiana, quien estuvo rodeada de las personas que más la han apoyado durante los últimos meses.

En la grabación, que se hizo viral rápidamente en las diferentes redes sociales, se puede apreciar a la artista barranquillera bailar junto a unos de los asistentes a la reunión la canción ‘Rosalía’, la cual es interpretada por Juan Luis Guerra.

A la entrada de su residencia, también llegaron decenas de fanáticos que, pletóricos, no dejaron de cantarle el feliz cumpleaños a Shakira, que se asomó bastante emocionada al balcón para agradecerles todo el cariño que le dan. Igualmente, salió a la puerta de su casa para saludarlos y agradecerles personalmente.

Shakira no dudó en salir de su casa para agradecer el cariño de sus fans - Foto: Europa Press

Shakira saludando desde su balcón - Foto: Europa Press

Shakira, feliz, celebró su cumpleaños con los fanáticos - Foto: Twitter

Uno de los invitados que más sorprendió a los reporteros fue Gorka Ezkurdia, el profesor de surf con el que se relacionó a la cantante hace unos meses. El joven no dudó en viajar de Cantabria a Barcelona para asistir a la reunión. No obstante, no respondió las preguntas sobre su amistad con la colombiana.

Cabe recordar que Shakira puntualizó, en diciembre pasado, que este se trataba simplemente del profesor de surf que le daba clases a la familia desde hace años, pues en su momento también fue instructor de Gerard Piqué.

Mediante un comunicado de prensa, la reconocida cantante precisó que tienen una relación estrictamente profesional. Además, afirmó que su único interés era el bienestar de sus hijos.

“Por respeto a mis niños, y al momento vulnerable que atraviesan, les solicito a los medios de comunicación que paren las especulaciones. No tengo ninguna pareja y ninguna ilusión más que la de dedicarme enteramente a mis hijos y su bienestar”, puntualizó en aquel momento.

La barranquillera recibió una visita inesperada para muchos de sus seguidores - Foto: Foto tomada de Instagram @shakira

Shakira desmiente relación con joven profesor de surf - Foto: AFP/LAGENCIA PRESS

La dueña de ‘las caderas que no mienten’ vivió -finalmente- un día repleto de emociones, en el que no solo ha celebrado por todo lo alto su cumpleaños número 46, sino que ha dejado claro que ha pasado la página tras su separación con el exfutbolista y está más feliz que nunca.