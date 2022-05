“Aquí se viraliza lo más ridículo”: la respuesta a las críticas de Kei Linch, creadora de ‘Relocos, papi, relocos’

Luego de que se viralizara el TikTok en el que interpretaba una parodia a la canción ‘Saoko’, de la cantante Rosalía, la artista Kei Linch se pronunció respecto a los comentarios y videos que también se han publicado a partir del suyo.

En entrevista con el programa Lo sé todo, la artista de rap expresó su descontento sobre lo sucedido. “Me pareció triste porque cuando es o la ñerada o el morbo o lo ridículo o el problema eso sí la gente está puesta ahí de primeritas para empezar a compartir la vaina, criticar o reírse”.

Kei Linch agregó que los contenidos que se viralizan están enfocados en el chiste y la burla. “Tristemente aquí se viraliza lo más ridículo o se viraliza lo que realmente no aporta. Entonces, de verdad que nunca pensé que esta vaina se fuera a viralizar”.

¿Cuál es la parodia?

La letra de la canción original de ‘Saoko’ dice:

Chica, ¿qué dices?

Saoko, papi, saokoSaoko, papi, saokoChica,

¿qué dices?

Saoko, papi, saokoSaoko, papi, saokoSaoko, papi, saoko-ko.

(...)

Eh, yo soy muy mía, yo me transformo

Una mariposa, yo me transformo

Makeup de drag queen, yo me transformo

Lluvia de estrellas, yo me transformo

Pasá' de vuelta’, yo mе transformo

Como Sex Siren, yo me transformo

Me contradigo, yo me transformo

Soy to’a’ las cosa’, yo me transformo

(...)

Si ere’ la pámpara, nada te pue’ parar, uh

Si ere’ la pámpara, nada te pue’ parar, y ya

Fuck el estilo

Fuck el estilo

Fuck el stylist

Fuck el estilo

Mientras que la letra de la parodia realizada por la artista de rap es:

Ñero ¿qué hizo? Relocos, papi, relocos. Relocos, papi, relocos. Relocos, papi. Yo soy muy mía, yo me transformo. Una cariloca, yo me transformo. Con la alizada, yo me transformo. Una repiroa, yo me transformo. ¿Cómo son vueltas?, yo me transformo. Con un moscato yo me transformo. Con dos bichitas yo me transformo. Un chamberlain, yo me transformo”.

Kei Linch publicó esta parodia el 26 de abril de este año. Aunque la primera parte es la que más se ha vuelto viral, el video tiene una segunda parte. “Me puse titina, me perché el estrén. Le dije a la ñanga esa que qué había pa’ hacer. ¿Qué hay pa´ la cabeza que me dé placer? Dos locos relocos dueños del andén. Si eres relámpara, nada te va a pasar. Si eres relámpara, nadie te va a parar. Fuck el pelito (X4), que no me aguanta. A mí no me aguanta ningún pelito”.

La reconocida actriz Lina Tejeiro hizo una adaptación de su parodia y gracias a su publicación el video se hizo viral en la plataforma de Tik Tok.

Algunos de los comentarios de usuarios decían que el acento de su voz era de “ñera” y que debía darle vergüenza hablar de esa forma. La artista publicó un video el 5 de mayo respondiendo a las diferentes críticas que le hicieron por su parodia y envió varios mensajes contundentes.

“¿Qué está pasando? La vaina se puso loca. Me hice una parodia y dizque ñera de la loma. Que digan lo que digan, que hablen lo que quieran, cuando una está clara de lo que es no desespera. Locos, no tengan pena de mostrar su lado humano, al fin y al cabo vida es una y hay que disfrutarlo. Amen, rían, lloren, muérdanse los codos. Hagan lo que se les dé la gana sin hacer daño a otros. Años haciendo rap, bregar y joderme y tuve que ser payasa pa que alguien volteara a verme. Qué ironía que este país sea así, aquí dedicarse al arte es dedicarse a sufrir. Y fin”, dice el video de Tik Tok.

¿Quién es Kei Linch?

La joven, quien se hace llamar Kei Linch o Anarkity, es una artista urbana que a raíz de sus canciones publicadas en TikTok, con temas románticos y de protestas, cuenta con miles de usuarios que la siguen por su contenido extrovertido.

Además, la intérprete también expone su música en plataformas como YouTube y Spotify. Allí, sin duda alguna, tiene una gran fanaticada que se siente identificada con las palabras que componen sus sencillos. Así mismo, Kei Linch, quien se caracteriza por ser una joven rapera, fue finalista de la pasada edición del programa televisivo ‘Factor X’.