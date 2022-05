“Esto no puede ser”: mesera recibió inesperada y generosa propina; el hecho se hizo viral

La sorpresa que se llevó una mesera en un restaurante de Rhode Island, Estados Unidos, se ha hecho viral en internet, luego de que esta mujer contara a medios locales cómo su día se había mejorado tras recibir una generosa propina por parte de una pareja a la que atendió.

Jennifer Vernancio, la mesera que se ganó unos 810 dólares por su servicio el pasado 4 de mayo, afirmó que ese día no había comenzado de la mejor manera, ya que no pudo dejar a su hijo en la guardería y tampoco tenía una niñera que le ayudara.

“Había un niño en la guardería que estaba enfermo, así que no pude llevar a mi hijo… Me dijeron que viniera cuando tuviera una niñera...”, afirmó la mujer para la cadena WJAR, y agregó que fue después de unas horas que logró llegar a su trabajo.

Vernancio lleva tres años trabajando en el restaurante The Big Cheese & Pub en Cranston, y justamente ese día, al iniciar su jornada, atendió a una pareja que pidió un par de sándwiches, los cuales costaron 48 dólares, según relató para el medio citado.

El hombre, antes de irse, le deseó un buen día. Sin embargo, esta mujer no se imaginó lo que encontraría al limpiar la mesa donde momentos previos había estado la pareja en cuestión.

Al parecer, cuando la mesera se acercó a limpiar la mesa se encontró con la propina de 810 dólares, es decir, más de 3 millones de pesos colombianos, por lo que afirmó que no lo podía creer y les contó a sus superiores.

“El caballero miró por encima del hombro y dijo que tuviera un buen día. Le dije: ‘Usted también’. Voy a recoger el cheque, ni siquiera sé. Me dejaron una propina de US$810. Yo estoy como, ¿estás bromeando? Esto no puede ser. Se lo llevé a mi gerente y al principio yo soy como ‘esto no puede ser’”, confirmó para la cadena mencionada.

Entre tanto, dejó un mensaje de agradecimiento en la cuenta de Facebook del restaurante: “Al caballero y su esposa que dejaron esa generosa propina, solo quiero agradecerles mucho… Ese dinero es más que un par de turnos. Quiero decir que ayuda, todo ayuda, pero eso es más que dinero, es solo verdadera amabilidad. Honestamente, creo y lo difundo por todas partes, voy por la ley de la atracción”.

Niño que va en una llama al colegio se hizo viral en redes sociales

Se trata de Jhoel, quien junto a su llama de nombre Benjamín, realiza una travesía por las montañas de Ecuador para dirigirse a un centro educativo en Suniquila, Angamarca (provincia de Cotopaxi), según detalla la revista ecuatoriana Vistazo. Precisamente, en el video viral se ve cómo el menor galopa mientras lleva la maleta en su espalda, maniobrando con gran destreza.

La escena parece salida de una película debido a la belleza y ternura. Jhoel y Benjamín avanzan en medio de un paisaje espectacular, rodeados por las montañas y los campos de Ecuador.

Inicialmente, algunas versiones apuntaban a que el video había sido grabado en Perú, pero un contenido publicado en TikTok –y que contó con la participación de Jhoel y Benjamín–, aclaró que ocurrió en Ecuador.

“Vamos a hacer una toma similar, solamente que no tenemos un carro (...). Para que ustedes puedan hacer esa comparación”, dice una de las personas que aparece en el video. “Ahí se puede aclarar que esto es en Ecuador. No es que estemos enojados, más bien solo para que sepan que igual en Ecuador hay todos estos atractivos turísticos”, comentó.

Cuando el hombre le pregunta al niño por el nombre de la llama, este le responde “Benjamil”. Aunque es de pocas palabras y con una aparente sensación de timidez, el pequeño Jhoel es viral en redes sociales, demostrando una gran habilidad para galopar junto a su compañero.