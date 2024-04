Ariadna Gutiérrez se destapó sobre su experiencia en ‘La casa de los famosos’, de Telemundo: “Venía de tener unas semanas muy decaída”

Ariadna Gutiérrez se convirtió en la doceava eliminada de La Casa de los Famosos 4, de Telemundo, donde se destacó por conformar uno de los grupos más fuertes de la competencia, conquistando no solo a los televidentes, sino a algunos de sus compañeros como Lupillo Rivera, quien confesó estar obsesionado con ella durante una de las galas del reality.

“¿Quién no se va a obsesionar con una belleza así como Ari?, con eso te digo todo”, comentó como respuesta a una de las preguntas que le hizo el conductor del programa Nacho Lozano.

Ante esto, la modelo colombiana se mostró un poco incómoda e irónicamente respondió: “jaaaa, jaaa, me reí”, asegurando que el cantante es una persona toxica. “El narcisismo de un hombre tóxico que está acostumbrado a maltratar a las mujeres”, expresó.

Debido a todo el revuelo que causó su participación en este formato, la ex Señorita Colombia se destapó sobre su experiencia dentro de la competencia en una reveladora entrevista con People en Español, donde reveló que lo más difícil de retomar la normalidad ha sido lograr conciliar el sueño. “Mi mente todavía está en la casa”, expresó.

Por otro lado, se mostró sorprendida y agradecida con el apoyo que recibió por fuera de la casa, ya que consideraba que no era tan popular como otros de sus compañeros. “Había personas en la casa tal vez más reconocidas que yo y ver ese cariño de la gente me ha llenado de una sorpresa muy linda” , precisó.

Además, la modelo también habló de lo que piensan sus seguidores sobre el motivo su eliminación del reality pero, contrario a lo que ellos opinan, explicó que seguramente no fueron ‘movidas’ de la producción para que saliera del programa , sino el resultado de situaciones con las que venía lidiando durante las últimas semanas dentro de la casa.

“Yo venía de tener unas semanas muy decaída; la salida de Divaza me afectó demasiado, también con Lupillo veníamos teniendo unas semanas mal desde que llegaron los nuevos habitantes” , comentó.

Sobre las manifestaciones en apoyo a su “no es no” contra Lupillo fuera de la casa, Ariadna recordó que “se escuchaban muchas personas afuera, pero como nos ponen música para tapar el sonido de afuera no se escuchaba bien, no se entendía bien; al final baja un poquito la música y se escucha ‘no es no’, entonces mi compañero Romeh me dice que es en apoyo a todo lo que estaba sucediendo”.