Así lucía la mamá de La Segura antes de gastar más de 300 millones de pesos en cirugías

Así lucía la mamá de La Segura antes de las cirugías

¿Cuánto dinero ha gastado en cirugías?

“Este cuerpecito tiene unos USD 75.000 dólares (equivalentes a más de 300 millones de pesos colombianos). Me he hecho muchas cirugías. De la nariz dos, cada una 15 millones de pesos. Me he hecho siete cirugías de senos. Las primeras me costaron 15 millones, luego pasé a un tamaño mayor… cada año me operaba. También, según el tamaño del implante, así mismo me costaba. El último fue una cirugía muy especial, que nunca voy a olvidar, que esos implantes los hicieron solo para mí (…) Me costaron 40 millones de pesos. Me he hecho cinco lipos. Cada lipo me costó 25 millones de pesos”, confesó la mamá de La Segura.