Así fue el primer viaje de Greeicy y Mike con su bebé, estuvo de película

La cantante colombiana Greeicy Rendón y su pareja Mike Bahía son conocidos por su trayectoria musical a nivel nacional e internacional. El 21 de abril de este año, la pareja tuvo a su primogénito. Aunque aún no se ha conocido el rostro del menor, los artistas han publicado diferentes fotos en los que Kai, como se llama el bebé, aparece.

En su cuenta de Instagram, Rendón contó la experiencia que vivieron como familia en el primer viaje con su hijo. La publicación tiene varias fotos en las que se observa a ambos cantantes junto a su primogénito.

“NUESTRO PRIMER VIAJE JUNTOS. Mike tenía un campamento creativo y nos invito para acompañarlo.La verdad? Tenía curiosidad de cómo iba a comportarse pues era la primera vez fuera de casa… un lugar nuevo, muy caliente, los mosquitos… en fin mil preguntas y fue??? Maravilloso. Este muchacho se ganó su puesto en cada viaje de ahora en adelante.Un muchacho 1A. Una personalidad maravillosa”, se lee en la publicación.

“Maravilloso!! Nivel desbloqueado”, fue la respuesta de Mike Bahía a la galería de fotos. La publicación tiene más de 777.970 likes y fue comentada por muchos usuarios. Algunas de sus palabras fueron: “Adóptenme, yo también me porto bien. Los amo”, comentó la actriz Lina Tejeiro, quien es cercana a la familia; “preciosos” y “divinos”, dijeron otros seguidores.

Nacimiento de Kai

A través de una publicación de Instagram, el cantante Mike Bahía les contó a sus seguidores la grata noticia de que su primogénito había nacido. Un detalle muy curioso fue que la pareja decidió no saber si era niño o niña hasta el nacimiento del bebé.

“A partir de hoy dejamos huella compañera @greeicy 👣 Te admiro, te respeto y te celebro; sigues llevándome a otro nivel! ERES INCREÍBLE! TE AMO SIEMPRE!”, es el mensaje que acompaña la fotografía de Bahía que cuenta con miles de “me gusta” y comentarios de felicitaciones.

Desde el nacimiento de su bebé, Greeicy Rendón ha compartido diferentes momentos de su vida personal con sus seguidores. Para el cumpleaños de su pareja, la cantante publicó un video que causó ternura en sus seguidores, en el que se observa al artista en una cama junto a su hijo.

“No soy buena para editar videos. Lo intenté y me fue difícil escoger entre tantos recuerdos que podría compartir.Así que elegí esta… una que me permite mirar en mis recuerdos hacia atrás y decir: WOOW…..…Realmente hemos vivido de TODO.Que grandes columnas tenemos compañero 👊🏼.Te amo. Gracias por todo y por ir conmigo de la mano con ese mismo propósito que nos une más que cualquier otra cosa… las ganas de hacer las cosas bien, mejorar y entregar cada vez más lo mejor.Gracias por tener los cojones de abismarte con esta otra loca en esta aventura llamada familia 👨‍👩‍👦” (sic), escribió la artista.

Fotos junto a la manada

La protagonista de la recordada serie Chica vampiro publicó una tierna fotografía en donde se le ve recostada en un colchón amamantando a Kai, a quien sostiene con amor para que pueda alimentarse.

Sin embargo, lo que más llamó la atención sobre la publicación de Greeicy fue que junto a ella y su hijo están cinco de sus perritos, quienes posan de manera simpática para la instantánea. En la segunda fotografía se puede ver a Greeicy muy contenta, sonriendo para la foto mientras Kai continúa tomando su leche.

La cantante acompañó esta íntima publicación con un mensaje de motivación, en el que asegura sentirse motivada por su rol de madre para trabajar en todos los proyectos que tiene por delante.

“Y sí… En medio de tanto amor también me pregunto: ¿seré capaz ahora de desarrollar todos los planes que tengo en mente? Y de repente me cruzo con su mirada y siento que sus ojos me dicen: ¡claro que sos capaz! Definitivamente, los hijos sí son un motor”, escribió la caleña.