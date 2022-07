Esta es la rutina de ejercicios de Greeicy Rendón tras tener a su hijo

Greeicy Rendón dio a luz a su hijo Kai hace un poco más de dos meses, posteriormente a su nacimiento, la cantante se ha dedicado a retomar los entrenamientos para recuperar la figura, pues -como ella misma ha mencionado- subió algunos kilos.

La intérprete de canciones como ´Los consejos´, ´Más fuerte´ y ´Destino´, entre otros éxitos, aseguró que le cuesta realizar cardio, pero que luego de unos minutos realizando estos ejercicios su cuerpo se activa y continúa con su rutina deportiva.

“Ahora que tengo un objetivo claro en mi mente necesito esto (cardio)”, señaló Greeicy, quien también mencionó en su video en redes sociales que su cuerpo “se activa” y luego de varios minutos empieza a realizar la rutina con más facilidad, pero aceptó que los primeros minutos son los más complejos cuando está haciendo ejercicio.

La caleña también publicó otro video en el que está realizando otros ejercicios que ella calificó para hacer una “conexión mente músculo”, como parte de la rutina deportiva que realiza en su tarea para quemar esos kilos de más que le dejó el embarazo.

“¿Ahora soy mamá y saben qué me encanta? Que yo soy una mujer que se da muy duro a sí misma… que se exige mucho y se critica demasiado (cosa en la que estoy trabajando)… pero esta experiencia me ha hecho sentir completamente orgullosa de mí. Me siento feliz y con la plena seguridad de estar haciendo un increíble trabajo… de estar entregando lo mejor de mí. Abierta a cada nueva cosa por aprender, por descubrir… por conocer. Ya soy toda una MAMÁSITA”, publicó Rendón en otro de sus mensajes en Instagram, en que tiene un poco más de 21,1 millones de seguidores.

“La mamá mas hermosa”; “hermosaaaaaa se te ve tu belleza de nuevo cuerpo que es mucho más wow que nunca”, y “la mamá la más linda”, fueron algunos de los mensajes que le escribieron a Greeicy Rendón sus seguidores en Instagram.

“Quiero llorar”: así reaccionó Greeicy Rendón tras la primera carcajada de su hijo Kai

Luego de dar a luz a su hijo Kai, la cantante ha estado muy activa en redes sociales, principalmente en Instagram y, desde ese momento, ha captado la atención de todo el público digital.

Los cibernautas han estado pendientes de todo lo que publica la también actriz. Hace unos días, el papá de Kai y su prometido, Mike Bahía, cumplió años y ella subió un video como forma de agradecimiento. Sin embargo, el protagonismo se lo está llevando su pequeño hijo, pues aunque la artista no lo ha mostrado por completo, y muchos le han pedido hacerlo, el bebé sí ha hecho una que otra aparición en las plataformas de interacción.

Entre lo más reciente, Greeicy mostró a través de historias de Instagram la emoción que sintió al escuchar las primeras carcajadas de su primogénito.

La caleña apareció frente a la pantalla de su teléfono celular y compartió el feliz momento con sus más de 21 millones de seguidores.

“No, no, no, no. Quiero llorar. O sea, ustedes no saben. Este hombre acaba de tirar una carcajada porque él hasta ahora sonríe, hace gestos, pero el jua, jua, jua, típico de bebé, nunca se lo había escuchado y me lo lanzó y fue como que (se toca el pecho)”, contó la cantante.

La artista, que se está adaptando al rol de madre, se cuestionó mientras miraba a su bebé: “¿Es necesario que me enamores más de lo que ya estoy? ¿Es necesario, niño pequeño?”.

Por ahora, Rendón se ha dedicado a aprovechar y experimentar esta nueva etapa que la vida le está regalando. No ha dado a conocer cuándo volverá a los escenarios y sigue mostrándose de manera natural en las plataformas digitales.