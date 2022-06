Greeicy Rendón se sinceró con sus seguidores y reveló que padece de una fobia

Greeicy Rendón ha sido una de las cantantes más importantes de Colombia en los últimos años, no solo por su talento, sino por su estilo de vida y su privacidad. La pareja del también cantante Mike Bahía, sorprendió en los últimos días por mostrar el cuerpo estilizado que tiene tan solo semanas después de haber tenido a su primer hijo, Kai.

Sin embargo, en medio de su vida “perfecta” (como muchos seguidores creen), la nacida en el Valle del Cauca ha demostrado que es una persona común y corriente, con alegrías, tristezas y por supuesto fobias. Así lo explicó por medio de un video que subió a las historias de su cuenta de Instagram, en el que habló del miedo que desde hace años la persigue.

En la grabación aparece la cantante junto con Bahía, quien estaba arreglando un árbol en medio de la finca que tienen juntos. Aunque ella dice que le gustaría estar ayudando a su esposo en esta tarea, lo cierto es que la tripofobia se lo impide.

De acuerdo con expertos, esta fobia obedece a las malas sensaciones que genera en una persona ver una sucesión de figuras geométricas que se encuentran muy próximas entre sí. En el caso de Greeicy, esta fobia estaba siendo generada por algunas formas presentes en el árbol que arreglaba el padre de su hijo.

“Yo tengo tripofobia, busquen en internet lo que es y hay muchas cosas que me generan eso y este árbol me genera eso, se los voy a mostrar y ustedes véanlo o mándenle a alguien que ustedes sepan que sufren tripofobia, para ver si esto les genera rechazo. Mi hermana, por ejemplo, sufre tripofobia pero ella dice que esto no le dio tanto, yo no puedo, mirá ya me está picando todo solo de mirarlo”, expresó Rendón en su video.

En respuesta, varios internautas aseguraron que la artista no era la única que padecía esta fobia, pues, de hecho, está presente en la sociedad más de lo que se piensa.

“Ay, no, yo tampoco puedo ver eso. Dios mío, qué horrible”; “Yo sufro de tripofobia, pero esta vez no me generó nada, seguramente porque las figuras en el árbol no están tan organizadas”; “¡Jesús! Qué horrible, debiste haber avisado que ibas a mostrar eso” y “Te entiendo, Greeciy. Eso es horrible”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales en apoyo al miedo descrito por Rendón en su publicación.

El cuerpazo de Greeicy Rendón

Esta confesión de la intérprete de Más fuerte, llegó días después de mostrar a todos sus seguidores que su embarazo no dejó grandes secuelas en su cuerpo, llegando, incluso, a generar aún más envidia que antes.

Por medio de un video que publicó en su cuenta de Instagram, Rendón decidió aparecer aplicándose crema en su cuerpo antes de tomar el sol, con un vestido de baño de dos piezas, y justo al lado de su bebé. Aunque la cantante no dejó ver al pequeño, lo cierto es que su cuerpo sí fue visto con buenos ojos por sus fans.

Aún con esto, muchas personas salieron a criticar a Greeicy asegurando que nadie, por más fit que fuese, podía tener ese abdomen de esa forma con tan pocas semanas transcurridas desde que tuvo a su bebé.

En respuesta, Rendón abordó el tema en redes sociales: “Para los que están opinando sobre este cuerpiño -su cuerpo-, estoy acostumbrando al abdomen a mantenerlo apretado, obviamente ya tengo que trabajar haciendo ejercicio, comiendo mejor, pero miren la verdad”. La observación la hizo mientras grababa su reflejo en una ventana mostrando que, efectivamente, “todavía tengo la barriguita, sino que yo aprieto para acostumbrarme a mantener apretadita”.