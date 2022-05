“La mamá es brusquita”, Greeicy Rendón se defiende de quienes dicen que trata mal a su bebé

La cantante caleña Greeicy Rendón fue madre por primera vez hace poco más de un mes y los seguidores estaban a la expectativa de verla en su nuevo rol de madre.

Si bien la intérprete estuvo ausente de las redes por varias semanas, finalmente apareció contando un poco de cómo ha sido su maternidad y mostrando algunos de los momentos que comparte con su hijo Kai y su pareja, el también cantante Mike Bahía.

Sin embargo, los seguidores de la artista han notado que su manera de expresarse hacia su hijo “no es la más adecuada” y muchos le critican que es algo tosca y poco cariñosa con el menor.

En su más recientes historias mostró a Kai en el cargador diciéndole “siempre quieres estar alzado ¿no? ¿Y mi vida qué? ¿Y mi tiempo qué?”, le dice la cantante.

Estas imágenes fueron motivo de crítica porque se le ve algo fuerte, así que ella decidió aclarar el trato y negar a quienes aseguran que ella no quiere a su bebé.

“Para los que no entienden mi humor, no empiecen a decir que yo no amo a mi bebé, solo que yo tengo una mamá brusquita, ¿cierto hijo?”, comienza diciendo la cantante mientras le habla a su bebé.

Así mismo le dice que ella le habla como si él entendiera todas “las bobadas que la mamá le dice” y que la gente dice que no se quieren cuando “no saben que nos amamos, ¿o no?, defienda a su mamá”, le dice mientras le da besos.

Luego le habla sobre el tiempo que le queda para darle pecho mientras le dice que no sea tan serio y que defienda a su mamá " de todas esas calumniadas que le están metiendo”.

Con estas imágenes, la cantante busca desmentir a quienes dicen que no es una madre amorosa ni cariñosa.

Y es que esta no es la primera vez que Rendón es criticada por esto. De hecho, durante su embarazo recibió algunos comentarios sobre la forma en que le hablaba a la barriga y la manera, decían sus seguidores, “un tanto agresiva”, en que se dirigía a él.

Sin embargo, tanto ella como Bahía aseguran que es una madre amorosa y que solo muestra el lado más complejo de la maternidad.

Hace unos días, Greeicy descrestó a los seguidores tras mostrar cómo quedó su cuerpo tras un mes del parto y bailó frente a las cámaras como suele hacerlo.

Cerca de las 2 p.m. la artista se grabó con un short deportivo de tiro alto que protege la parte del abdomen bajo de la mujer y tenía, además, un top, ambos de color negro. Con su cabello casi suelto y con música a alto volumen, Greeicy bailó, mientras que con su rostro hacía gestos que denotaban que no tenía ganas.

Entre tanto, dijo que estaba “retomando” y que “tenía una pereza”, pero seguía moviéndose al ritmo de la música, sacudiendo los brazos y cantando “¡Ay qué pereza, vete pereza, vete, vete! Y continuó con sus característicos movimientos de cadera, de un lado para otro.

En las primeras imágenes, la actriz utilizó un filtro de blanco y negro y dejó ver que su faceta de mamá no la ha cambiado, pues sigue exhibiendo sus peculiares expresiones al bailar. Y posó de medio lado tocándose el estómago frente a la cámara de su teléfono, evidenciando cómo había quedado su vientre luego del embarazo. Cabe aclarar que sigue luciendo despampanante y tiene una leve hinchazón, que es normal en el cuerpo de una madre que amamanta.

En medio de los cortos de 15 segundos, hubo uno en el que dijo: “aprovechando que el muchacho se nos durmió, pero apenas llore, toca salir corriendo”, a la par que grabó a, quien sería el entrenador, y a su pareja, Mike Bahía, haciendo ejercicio, y agregó en son de broma: “mucha charla y poco ejercicio”.

Ya después dejó ver los colores que le acompañaban, mientras bailaba como acostumbra desde hace varios años, sacudiendo las piernas, las caderas y los brazos al ritmo de la música que tenían para ejercitarse en su hogar. Y dijo en tono de gracia mientras miraba hacia el interior de la vivienda, refiriéndose a Mike y el entrenador: “calentando, mientras la gente mama gallo”.