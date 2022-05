Mike Bahía contó detalles inéditos del parto de Greeicy Rendón

En medio de una entrevista para el programa Lo sé Todo, de Canal 1, el cantante Mike Bahía reveló algunos detalles que habrían ayudado al parto de su pareja y madre de su primer hijo, Greeicy Rendón.

Cabe recordar que los nuevos padres estuvieron un largo tiempo esperando que Kai naciera, luego de que la actriz confirmara a través de sus redes sociales que “faltaban horas” para que el bebé llegara al mundo; sin embargo, cinco días después no había sucedido el alumbramiento, por lo que ella se preguntó: “¿pa’ cuándo es que es?”. Justamente, tres días después el niño ya estaba en los brazos de su madre.

Pues bien, en su entrevista Bahía contó que la actriz había recurrido a un tipo de aceite para hacer que el bebé naciera y, aunque no reveló los detalles del producto, aseguró que él mismo había tomado la bebida con ella y les había hecho “efecto al mismo tiempo”.

“Ella empezó como que, ‘no me voy a tomar una cosa, un aceite’... Y yo le dije: yo me lo tomo con vos”, comenzó explicando el cantante. “Oiga, qué cosa tan brava... Me cogió al mismo tiempo que le cogió a ella”, explicó en su intervención, afirmando que cuando el aceite hizo efecto los dos se quedaron encerrados en el baño, ya que funcionó como un tipo de laxante.

“Yo en el baño de abajo y ella en el de arriba, ella me decía: ¿cómo estás?, y yo le decía: mi amor, yo estoy muy mal... Fue completa”, terminó confirmando Bahía, recalcando que estuvieron un largo tiempo sentados en el baño hasta evacuar todo lo que tenían en su cuerpo.

¿Qué significa el nombre del bebé de Greeicy Rendón y Mike Bahía?

La pareja había anunciado meses atrás los nombres que tenía pensado para el bebé.

En caso de que fuera niña, se llamaría Arena, mientras que si era niño, se llamaría Kai. En historias y publicaciones de Twitter los internautas notaron que sería un niño, pues cuando Bahía estaba alistando la maleta del hospital la ropa del bebé era en tonos azules y blancos. Además, en una publicación reveló que se trataba de la llegada de Kai.

Al igual que Camilo y Evaluna, la nueva pareja de papás decidió darle a su hijo un nombre con un gran significado. De acuerdo con el portal Bekia Padres, Kai es de origen hawaiano y significa “mar” u “océano”.

Kai describe una persona profunda, expresiva con sus sentimientos, una persona que da buenos consejos, que busca el bien para todos y prefiere evitar conflictos; en resumen, alguien muy tranquilo.

La noticia del nacimiento del bebé la dio Mike Bahía con una tierna foto de las huellas de su bebé en su brazo. “A partir de hoy dejamos huella compañera @greeicy 👣 Te admiro, te respeto y te celebro; sigues llevándome a otro nivel! ERES INCREÍBLE! TE AMO SIEMPRE!”, se lee en el mensaje de Instagram.

Sobre el matrimonio, Rendón contó que quieren una ceremonia tranquila e íntima. “Si vamos a esperar después del parto, preferimos esperar a que nuestro hijo o hija esté más consciente, esté más presente, pueda llegar con nosotros y ser parte de ese momento en el que lleguemos al altar. No tenemos afán, creo que vamos a esperar un par de añitos”.